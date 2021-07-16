В интернете очень много полезного контента, который недоступен людям из-за языкового барьера. И мы близки к тому, чтобы окончательно стереть все границы. Яндекс.Браузер давно умеет переводить тексты, в этом году стал переводить изображения, перевод видео — следующий этап.

Это большая сложная задача, которую никто в мире еще не решил. Мы тоже в начале пути, но у нас уже есть прототип и понимание, куда двигаться дальше.