«Яндекс» создал прототип закадрового перевода видео в «Браузере» Статьи редакции
Пользователи смогут смотреть видео на иностранном языке с русской озвучкой.
Благодаря технологии пользователи десктопного «Яндекс.Браузера» смогут смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом, рассказали vc.ru в компании. Пока прототип работает только с видео на английском языке.
Над созданием прототипа работало несколько команд. В нём применяются технология распознавания и синтеза речи, разработки «Яндекс.Переводчика» и биометрия, которая позволяет определить пол говорящего и подобрать соответствующий голос.
Чтобы закадровый голос совпадал с картинкой, переводчик делает паузы, замедляет и ускоряет речь при необходимости. В оригинале и при переводе реплики часто не совпадают по длине, поэтому за темпом речи следит специальный алгоритм.
Компания продолжает работу над прототипом. Сейчас пользователи могут протестировать технологию на ограниченном списке видео, но в будущем смогут сами выбирать, какие ролики переводить.
В будущем «Яндекс» также планирует добавить поддержку перевода видео в свои мобильные приложения — «Яндекс.Браузера» и в приложение «Яндекс». Сроки запуска «полноценного» перевода в браузере в компании пока не говорят.
Почему нужно пихать все в один браузер? гугл же не пихает все свои сервисы. Яндекс браузер когда только появился нравился, привлек именно тем что ничего лишнего не было. Сейчас полный сбор мусора, удалил больше года назад везде. и рад. А этот сервис нужно сделать просто отдельным расширением для всех браузеров.
Зачем переводчик делать отдельным расширением?
Чтобы могли пользоваться те, у кого нет я.браузера.
а какой смысл Яндексу делать переводчик для других браузеров? у них так то есть материальная заинтересованность чтобы все пользовались Яндекс.браузером а не другими ;)
Что именно в яндекс браузере сбор мусора? Вопрос с подъебом, потому что на любой ваш ответ я отвечу, что это можно отключить в настройках, просто этого не делают, а вот яндекс хейтят
Просто яглекс ее может создать или продвинуть свою ОС, потому пытается сделать так, чтобы установив из приложение на айфон или андроид внутри была как бы подОС :) отчаянный шаг, но может получится что-то хорошее. Посмотрим.
В расширении рекламу не покажешь.
Почему нужно пихать все в один браузер
– Коллеги, нам надо трекать наших пользователей, а все лазейки потихоньку прикрывают.
– Нам нужен свой браузер.
Теперь вопрос. Зачем конкурентное преимущество раздавать налево и направо?
Потому что если из всей команды только разработчики браузера толковые ребята, то вариантов как бы нет )
Круто. Очень жаль что я не смогу воспользоваться этой функцией т.к. из Браузера непрерывно вываливаются разного рода попапы и "подсказки". В 19м году пришлось перелезть на Фаерфокс. Который оказался тем ещё г-ном, но хотя бы не относится ко мне как к биомассе.
Давай помогу отключить все уведомления и всю рекламу в Яндекс браузере?)
А толку? Придёт обновление и они все опять включатся. Много раз было.
Комментарий удален
А как, собственно, протестировать эту функцию?
Установить последний Яндекс.Браузер для Windows или macOS, зайти на плейлист, включить видео, и браузер предложит включить перевод.
Перевод произвольного видео (on demand) - то, над чем мы сейчас работаем.
Я руковожу десктопным Яндекс.Браузером, с коллегами из Переводчика делаем вместе эту фичу.
Думаю не я один используют его когда надо составить предложение на англицком (или другом языке).Когда лень думать я обычно набиваю на русском и потом правлю, то что оно на переводило. Но есть проблема.
Я написал два предложения на русском. Он перевел. Потом подкатила идея и я сам выдал третье на англицком. и он перевел весь блок с ответами на русский. Нельзя ли добавить рубильник, который будет директивно закреплять направление перевода? что бы оно туда сюда автоматически не скакало при этом еще и меняя уже сформированный контекст?
Обновил Яндекс.браузер, не работает (((
21.6.0.1108 (64-bit) macos - ничего не предлагает
должна появиться иконка при наведении на видео, рядом с иконкой выноса видео в отдельное окно
а нету - только одна иконка есть, про вынос в отдельное окно
Вы пробовали перезапускать браузер? Cmd+Q, не закрытие окна.
она появляется только на видео из списка, например на этом https://www.youtube.com/watch?v=jR3U_wX3SEM&list=PLkMNi_iVG-shtwkqd918VUJ80NIOJ2pQf&index=3
Осталось допилить функции перевода речи в переводчике. Сейчас, если взять два устройства с переводчиком от Яндекс и Google, положить их перед источником англоязычной (например, перед ТВ) речи, то Яндекс сокрушительно проиграет.
Хорошее распознавание иностранной речи (ASR) - действительно одна из недостающих сейчас в прототипе частей. Конечно же, мы активно над ней работаем.
Тогдашний холод
Там может дело в распознавании речи? ИМХО у Яндекса перевод анг-ру и ру-анг текстов не хуже, чем у Гугла, а местами и лучше. Остальные языки это конечно полное дно.
Яндекс.Браузера - дальше можно не читать
С одной стороны, ну вроде прогресс - понятно, что в итоге придём к автопереводу и при обычном человеческом общении.
С другой, учить языки (и вообще изучать новое) - лучшая тренировка для мозга. И люди ещё нескоро уйдут от идентификации «свой-чужой» по языку, а значит в определённых кругах необходимость знать хотя бы английский никуда не денется.
В конечном счете это ещё одна расслаивающая общество технология: «элита» продолжит изучать языки, как изучала (как создатели айфонов, онлайн кинотеатров и других доступных массовых развлечений сами ими не пользуются), а «плебс» будет втыкать в экран, только с ещё меньшими когнитивными усилиями. Печаль.
Не думаю, что все учили языки только для того, чтобы смотреть видосики, а теперь резко отменили занятия в скайэнг.
Те, кто занимаются в скайенге (то есть видят для себя ценность в изучении и практики языка), не будут пользоваться этой функцией - в противном случае они сами себе враги.
Я о том, что это еще один шаг, выглядящий как прогресс, но ведущий к деградации общества. Я знаю примеры, когда люди очень неплохо знавшие английский, с возрастом обленились и смотрят все по-русски. Разумеется, их английский пришел в такое состояние, что можно было и не учить в принципе. Как раз сериальчики в оригинале - отличный способ практиковать слушание, потому что слушание идет как бы в фоне, а основное занятие - получение дешевого дофамина (без негатива говорю, сам так делаю).
Комментарий удален
Нет, гораздо хуже. Например, шведы так хорошо говорят по-английски, потому что с детства смотрят фильмы без дубляжа (у них его не делают) в оригинале, но с субтитрами.
Надеюсь он не будет со временем мне рассказывать во всех видео как "загнивает Европа, что пиндосы все делают неправильно, и что мой лучший друг это", и т.д.
Блин круто было бы. А то я не могу этих индусов слушать в их "обучающих" видео. Было бы не плохо вот такой вот сразу переводчик. Обновил Яндекс.браузер но у меня почему то все равно не заработало.
Тестовое видео переведено уж слишком ровно и четко. Вангую, что этот перевод допилен напильником. Не верю, что на лету Яндекс может переводить также. Покажите живой, настоящий пример.
Тут же недавно чувак со своим расширением для хрома, которое тоже самое делает, статью написал.
https://vc.ru/tribuna/268237-youtube-subsound-avtomaticheskaya-ozvuchka-subtitrov-na-youtube
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