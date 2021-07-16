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Техника
Таня Боброва

«Яндекс» создал прототип закадрового перевода видео в «Браузере» Статьи редакции

Пользователи смогут смотреть видео на иностранном языке с русской озвучкой.

57 57 комментариев
1501 просмотров

Благодаря технологии пользователи десктопного «Яндекс.Браузера» смогут смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом, рассказали vc.ru в компании. Пока прототип работает только с видео на английском языке.

Пример работы закадрового перевода видео «Яндекс»

Над созданием прототипа работало несколько команд. В нём применяются технология распознавания и синтеза речи, разработки «Яндекс.Переводчика» и биометрия, которая позволяет определить пол говорящего и подобрать соответствующий голос.

Чтобы закадровый голос совпадал с картинкой, переводчик делает паузы, замедляет и ускоряет речь при необходимости. В оригинале и при переводе реплики часто не совпадают по длине, поэтому за темпом речи следит специальный алгоритм.

Компания продолжает работу над прототипом. Сейчас пользователи могут протестировать технологию на ограниченном списке видео, но в будущем смогут сами выбирать, какие ролики переводить.

В будущем «Яндекс» также планирует добавить поддержку перевода видео в свои мобильные приложения — «Яндекс.Браузера» и в приложение «Яндекс». Сроки запуска «полноценного» перевода в браузере в компании пока не говорят.

В интернете очень много полезного контента, который недоступен людям из-за языкового барьера. И мы близки к тому, чтобы окончательно стереть все границы. Яндекс.Браузер давно умеет переводить тексты, в этом году стал переводить изображения, перевод видео — следующий этап.

Это большая сложная задача, которую никто в мире еще не решил. Мы тоже в начале пути, но у нас уже есть прототип и понимание, куда двигаться дальше.

Дэвид Талбот
руководитель направления обработки естественного языка в «Яндексе»

#новость #яндекс

57 57 комментариев
36
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57 комментариев
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Yo Yo

3

Почему нужно пихать все в один браузер? гугл же не пихает все свои сервисы. Яндекс браузер когда только появился нравился, привлек именно тем что ничего лишнего не было. Сейчас полный сбор мусора, удалил больше года назад везде. и рад. А этот сервис нужно сделать просто отдельным расширением для всех браузеров.

Ответить

Timur

Yo
6

Это вечное противостояние тех, кто хочет пустой браузер (которых вроде как хватает) и тех, кто хочет функциональный. Если взглянуть на комменты в блоге браузера, то, к примеру, переводчик текстов на картинках пользуется огого каким спросом. 

Ответить

Old Nick

Timur
2

вы давно пробовали комментарии на я сервисах оставлять?
их уже несколько лет модерируют.
по крайней мере моих штуки 4 удалили.

Ответить

Люц Шнайдер

Yo
2

Зачем переводчик делать отдельным расширением? 

Ответить

nochnoy.ru

Люц
4

Чтобы могли пользоваться те, у кого нет я.браузера.

Ответить

Андрей Рудин

nochnoy…
4

а какой смысл Яндексу делать переводчик для других браузеров? у них так то есть материальная заинтересованность чтобы все пользовались Яндекс.браузером а не другими ;)

Ответить

Иван Соболевский

Андрей
0

Данные собирают + узнаваемость бренда.

Ответить

Алексей Волосач

Yo
3

Что именно в яндекс браузере сбор мусора? Вопрос с подъебом, потому что на любой ваш ответ я отвечу, что это можно отключить в настройках, просто этого не делают, а вот яндекс хейтят

Ответить

Артём Вечера

Yo
2

Просто яглекс ее может создать или продвинуть свою ОС, потому пытается сделать так, чтобы установив из приложение на айфон или андроид внутри была как бы подОС :) отчаянный шаг, но может получится что-то хорошее. Посмотрим.

Ответить

Станислав Назаров

Yo
1

В расширении рекламу не покажешь.

Ответить

умный человек

Станислав
0

За этим дело не станет

Ответить

Иван Иванов

Yo
1

 Почему нужно пихать все в один браузер

– Коллеги, нам надо трекать наших пользователей, а все лазейки потихоньку прикрывают.
– Нам нужен свой браузер.

Теперь вопрос. Зачем конкурентное преимущество раздавать налево и направо?

Ответить

Джон Картошкин

Yo
0

Потому что если из всей команды только разработчики браузера толковые ребята, то вариантов как бы нет )

Ответить

nochnoy.ru

3

Круто. Очень жаль что я не смогу воспользоваться этой функцией т.к. из Браузера непрерывно вываливаются разного рода попапы и "подсказки". В 19м году пришлось перелезть на Фаерфокс. Который оказался тем ещё г-ном, но хотя бы не относится ко мне как к биомассе.

Ответить

WAVEWITHME

nochnoy.ru
2

Давай помогу отключить все уведомления и всю рекламу в Яндекс браузере?)

Ответить

nochnoy.ru

WAVEWITHME
2

А толку? Придёт обновление и они все опять включатся. Много раз было.

Ответить

Комментарий удален

ur spam

nochnoy.ru
0

Чем FF не угодил?

Ответить

Павел Левин

2

А как, собственно, протестировать эту функцию?

Ответить

Roman Ivanov

Павел
2

Установить последний Яндекс.Браузер для Windows или macOS, зайти на плейлист, включить видео, и браузер предложит включить перевод.

Перевод произвольного видео (on demand) - то, над чем мы сейчас работаем.

Ответить

Old Nick

Roman
0

Вы имеете отношение к Я.Переводчику?

Ответить

Roman Ivanov

Old
0

Я руковожу десктопным Яндекс.Браузером, с коллегами из Переводчика делаем вместе эту фичу.

Ответить

Old Nick

Roman
0

Думаю не я один используют его когда надо составить предложение на англицком (или другом языке).Когда лень думать я обычно набиваю на русском и потом правлю, то что оно на переводило. Но есть проблема.
Я написал два предложения на русском. Он перевел. Потом подкатила идея и я сам выдал третье на англицком. и он перевел весь блок с ответами на русский. Нельзя ли добавить рубильник, который будет директивно закреплять направление перевода? что бы оно туда сюда автоматически не скакало при этом еще и меняя уже сформированный контекст?

Ответить

Roman Ivanov

Old
0

Передал коллегам, спасибо.

Ответить

Андрей Рудин

Old
0

Обновил Яндекс.браузер, не работает (((

Ответить

Андрей Рудин

Андрей
0

Сорри это не Вам было (

Ответить

Андрей Рудин

Roman
0

Оновил Яндекс.Браузер и не работает ((((

Ответить

Павел Левин

Roman
0

да спасибо, уже сам нашел

Ответить

Павел Егоров

Roman
0

21.6.0.1108 (64-bit) macos - ничего не предлагает 

Ответить

Павел Левин

Павел
0

должна появиться иконка при наведении на видео, рядом с иконкой выноса видео в отдельное окно

Ответить

Павел Егоров

Павел
0

а нету - только одна иконка есть, про вынос в отдельное окно

Ответить

Roman Ivanov

Павел
0

Вы пробовали перезапускать браузер? Cmd+Q, не закрытие окна.

Ответить

Павел Егоров

Roman
0

Попробовал - не появляется =)

Ответить

Павел Левин

Павел
0

она появляется только на видео из списка, например на этом https://www.youtube.com/watch?v=jR3U_wX3SEM&list=PLkMNi_iVG-shtwkqd918VUJ80NIOJ2pQf&index=3

Ответить

Павел Егоров

Павел
0

Это я понимаю, но не появляется.

Ответить

Люц Шнайдер

1

Осталось допилить функции перевода речи в переводчике. Сейчас, если взять два устройства с переводчиком от Яндекс и Google, положить их перед источником англоязычной (например, перед ТВ) речи, то Яндекс сокрушительно проиграет.

Ответить

Roman Ivanov

Люц
4

Хорошее распознавание иностранной речи (ASR) - действительно одна из недостающих сейчас в прототипе частей. Конечно же, мы активно над ней работаем.

Ответить

Тогдашний холод

Люц
1

Там может дело в распознавании речи? ИМХО у Яндекса перевод анг-ру и ру-анг текстов не хуже, чем у Гугла, а местами и лучше. Остальные языки это конечно полное дно.

Ответить

Люц Шнайдер

Тогдашний
0

Я пишу именно про перевод речи.

Ответить

Константин Рогов

0

Яндекс.Браузера - дальше можно не читать

Ответить

Roman Ivanov

Константин
5

Ну пожалуйста, ну почитайте! 

Ответить

Сергей Никитин

1

Неплохо.

Ответить

Для закладок

1

Ну как появится отдельным приложением для любого браузера попробую 

Ответить

Andrey Fedorov

1

С одной стороны, ну вроде прогресс - понятно, что в итоге придём к автопереводу и при обычном человеческом общении.

С другой, учить языки (и вообще изучать новое) - лучшая тренировка для мозга. И люди ещё нескоро уйдут от идентификации «свой-чужой» по языку, а значит в определённых кругах необходимость знать хотя бы английский никуда не денется. 

В конечном счете это ещё одна расслаивающая общество технология: «элита» продолжит изучать языки, как изучала (как создатели айфонов, онлайн кинотеатров и других доступных массовых развлечений сами ими не пользуются), а «плебс» будет втыкать в экран, только с ещё меньшими когнитивными усилиями. Печаль. 

Ответить

Нина Парамонова

Andrey
0

Не думаю, что все учили языки только для того, чтобы смотреть видосики, а теперь резко отменили занятия в скайэнг.  

Ответить

Andrey Fedorov

Нина
0

Те, кто занимаются в скайенге (то есть видят для себя ценность в изучении и практики языка), не будут пользоваться этой функцией - в противном случае они сами себе враги.

Я о том, что это еще один шаг, выглядящий как прогресс, но ведущий к деградации общества. Я знаю примеры, когда люди очень неплохо знавшие английский, с возрастом обленились и смотрят все по-русски. Разумеется, их английский пришел в такое состояние, что можно было и не учить в принципе. Как раз сериальчики в оригинале - отличный способ практиковать слушание, потому что слушание идет как бы в фоне, а основное занятие - получение дешевого дофамина (без негатива говорю, сам так делаю).

Ответить

Руслан Сабитов

1

Ура, можно будет ретро фильмы смотреть с переводом!

Ответить

Комментарий удален

Организационный фонарь

–1

Отлично же! Всяко лучше чем субтитры

Ответить

Andrey Fedorov

Организационный
0

Нет, гораздо хуже. Например, шведы так хорошо говорят по-английски, потому что с детства смотрят фильмы без дубляжа (у них его не делают) в оригинале, но с субтитрами.

Ответить

ur spam

Andrey
0

Опять ты со своим бредом. Английским мир не ограничивается. Я вот хочу китайское, испанское, немецкое видео смотреть и не париться.

Ответить

Джон Картошкин

0

Надеюсь он не будет со временем мне рассказывать во всех видео как "загнивает Европа, что пиндосы все делают неправильно, и что мой лучший друг это", и т.д.

Ответить

Нина Парамонова

0

Очень хочу, чтобы это работало как нужно, будет прям збс.

Ответить

Vlad Limbo

0

Ого, это довольно классно, но чтобы запустить, пришлось помучаться=)

Ответить

Николай Беликов

0

CarPlay. Для Яндекс.Навигатора.

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Дис сис круто)))😜

Ответить

Андрей Рудин

0

Блин круто было бы. А то я не могу этих индусов слушать в их "обучающих" видео. Было бы не плохо вот такой вот сразу переводчик. Обновил Яндекс.браузер но у меня почему то все равно не заработало.

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Антон Петров

0

Тестовое видео переведено уж слишком ровно и четко. Вангую, что этот перевод допилен напильником. Не верю, что на лету Яндекс может переводить также. Покажите живой, настоящий пример. 

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ur spam

0

Тут же недавно чувак со своим расширением для хрома, которое тоже самое делает, статью написал.

https://vc.ru/tribuna/268237-youtube-subsound-avtomaticheskaya-ozvuchka-subtitrov-na-youtube

YouTube SubSound — автоматическая озвучка…
Расширение для браузера, которое озвучивает субтитры на YouTube.
vc.ru
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