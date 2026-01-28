Samsung анонсировала функцию, которая скрывает приватную информацию на экране смартфона от посторонних глаз

Её планируют добавить в новые устройства линейки Galaxy. Компания опубликовала несколько роликов с демонстрацией новой функции. Она позволяет скрывать информацию на экране от посторонних взглядов — при вводе паролей, просмотре сообщений и уведомлений.По словам компании, технология работает «на уровне пикселей» — она ограничивает обзор экрана для окружающих, но сохраняет нормальную читаемость для владельца устройства.Пользователи смогут настроить функцию под себя. Например, выбрать приложения или отдельные элементы (уведомления, пароли и другое), для которых она будет активироваться, а также регулировать уровень видимости информации. Фотографию, на которой функция скрывает уведомление о сообщении, также опубликовал инсайдер Ice Universe. Внимание на пост обратило Rozetked.В октябре 2025 года один из пользователей X поделился скриншотами ещё не выпущенной оболочки Samsung OneUI 8.5, на которых запечатлены настройки функции Privacy Display. Инсайдер предположил, что технологию реализуют в новых смартфонах Galaxy S26 Ultra.#новости