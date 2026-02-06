Мобильный оператор AT&T представил смартфон для детей с функциями родительского контроля

Производить его будет Samsung. Источник: BloombergУстройство amiGO Jr. оснащено экраном с диагональю 6,7 дюйма и основной камерой на 50 МП, что сопоставимо с некоторыми смартфонами «среднего класса», пишет Bloomberg. Его стоимость по подписке составит $2,99 в месяц (около 230 рублей по курсу ЦБ на 6 февраля 2026 года).Выпускать смартфон будет Samsung. С помощью amiGO Jr. родители смогут контролировать, с кем общаются их дети, следить за геолокацией, управлять доступом к приложениям, экранным временем, настройками устройства и отключать смартфон на время школьных занятий.Смартфон уже можно заказать на сайте оператора в США. Кроме того, AT&T выпустит часы amiGO Jr. Watch 2, оснащённые кнопкой вызова помощи. О сроках выхода устройства не сообщается.#новости