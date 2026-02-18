Google представила смартфон Pixel 10a по цене от $499

По характеристикам почти не отличается от Pixel 9a.Источник: Google Компания обновила внешний вид устройства — задняя панель стала «совершенно плоской», камера более плотно прилегает к корпусу. Цвета тоже обновили: смартфон доступен в лавандовом, «ягодном», светло-зелёном и чёрном вариантах.Как отмечает Wired, по техническим характеристикам Pixel 10a почти полностью повторяет предыдущую модель. В нём установлен чип Google Tensor G4. Память: 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной.Стекло — Corning Gorilla Glass 7i вместо Corning Gorilla Glass 3. Защита от пыли и воды — IP68. У смартфона pOLED-дисплей с диагональю 6,3 дюйма и частотой обновления 60-120 Гц. Пиковая яркость выросла с 2700 нит у Pixel 9a до 3000 нит.Ёмкость аккумулятора — 5100 мА·ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку на 30 Вт (против 23 Вт у предыдущей модели) и беспроводную на 10 Вт (против 7,5 Вт).Камеры: основная на 48 МП, ультраширокоугольная и фронтальная — на 13 МП каждая. Среди новых функций — Camera Coach на базе Gemini для помощи в фотосъёмке, Auto Best Take для «идеальной групповой фотографии» и Satellite SOS для вызова экстренных служб. Последняя стала возможно благодаря обновлённому модему Exynos Modem 5400, отмечает Android Authority.Источник: Julian Chokkattu / WiredGoogle открыла предзаказы на Pixel 10a. В продажу он поступит 5 марта 2026 года. Цена — от $499 (около 38 тысяч рублей по курсу ЦБ на 18 февраля 2026 года).Источник: Google#новости #google #pixel