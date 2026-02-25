Spotify выпустил колонку в виде урны для праха с «вечным» плейлистом

Складывать прах в неё не нужно. Стоимость — $495. Источник здесь и далее: SpotifyКолонку стриминговый сервис представил в партнёрстве с компанией Liquid Death, занимающейся выпуском прохладительных напитков и известной экстравагантным маркетингом.Устройство будут продавать в США ограниченным тиражом — 150 штук. Spotify позиционирует колонку как «коллекционный предмет» для тех, кто «хочет вывести любовь к музыке на новый уровень».Bluetooth-динамик встроен только в крышку «урны». О качестве звука компания не рассказывает, но TechCrunch сомневается, что оно высокое.Размеры — 17,8 см на 29 см. Стоимость — $495 или 37,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 25 февраля 2026 года.Получив колонку, можно создать для неё «вечный» плейлист: для этого нужно зайти в соответствующий генератор и ответить на вопросы в духе «Какой ваш любимый призрачный шум?». Стриминг на основе ответов сам составит плейлист.#новости #spotify