Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Техника

Spotify выпустил колонку в виде урны для праха с «вечным» плейлистом

Складывать прах в неё не нужно. Стоимость — $495.

Источник здесь и далее: Spotify
Источник здесь и далее: Spotify
  • Колонку стриминговый сервис представил в партнёрстве с компанией Liquid Death, занимающейся выпуском прохладительных напитков и известной экстравагантным маркетингом.
  • Устройство будут продавать в США ограниченным тиражом — 150 штук. Spotify позиционирует колонку как «коллекционный предмет» для тех, кто «хочет вывести любовь к музыке на новый уровень».
  • Bluetooth-динамик встроен только в крышку «урны». О качестве звука компания не рассказывает, но TechCrunch сомневается, что оно высокое.
  • Размеры — 17,8 см на 29 см. Стоимость — $495 или 37,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 25 февраля 2026 года.
  • Получив колонку, можно создать для неё «вечный» плейлист: для этого нужно зайти в соответствующий генератор и ответить на вопросы в духе «Какой ваш любимый призрачный шум?». Стриминг на основе ответов сам составит плейлист.
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха с «вечным» плейлистом

#новости #spotify

6
1
1
10 комментариев