«Дочка» ByteDance рассказала про свою новую гарнитуру смешанной реальности и представила операционную систему для неё

Технические характеристики и дизайн устройства пока не раскрыли. Источник здесь и далее — PicoГарнитура должна быть конкурентом Vision Pro от Apple — заговорила о ней компания Pico (принадлежит ByteDance) в 2023 году, а в 2025-м вице-президент ByteDance Ян Чжэньюань рассказал, что у устройства будет разрешение до 4К.Теперь компания официально раскрыла подробности: у гарнитуры будут micro-OLED панели с плотностью пикселей около 4000 на дюйм. Угловое разрешение — 40 пикселей на градус. Этого достаточно, чтобы читать мелкий текст, отмечает Wired.Саму гарнитуру компания не показала, а кроме характеристик дисплея ничего не раскрыла. По мнению Wired, устройство будет близко по параметрам к Vision Pro, но чтобы конкурировать с ним, придётся сделать гарнитуру легче и дешевле.Кроме этого, Pico представила Pico OS 6 — обновлённую ОС, на которой будет работать будущее устройство. Главная особенность — функция PanoScreen, которую компания называет «панорамным экраном», пишет UploadVR. Она позволяет запускать несколько приложений одновременно и «видеть» пространство вокруг себя на 360°.На Pico OS 6 можно запускать одновременно 2D- и 3D- приложения. ОС также позволяет вписывает виртуальные элементы в окружающую реальность с учётом освещения, звуков, расположения предметов и других параметров. Эту технологию компания назвала Pico Spatial Engine.Раскрыть другие подробности о гарнитуре Pico может 12 марта 2026 года — на ежегодной конференции Game Developers Conference для разработчиков игр, отмечает Wired.