Данила Бычков
Техника

Amazon запланировала возвращение на рынок смартфонов с устройством под кодовым названием Transformer с интеграцией голосового помощника Alexa — Reuters

В 2014 году компания уже выпускала Fire Phone, провалившийся в продажах.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Разработка устройства уже началась, но сроки выхода и цена пока неизвестны, пишет Reuters со ссылкой на источники.
  • По задумке, функции персонализации в Transformer упростят покупки на Amazon, просмотр фильмов в онлайн-кинотеатре Prime Video, прослушивание музыки в стриминговом сервисе Prime Music и заказ еды у партнёров компании, включая Grubhub, отмечает издание. Не уточняется, о каких именно функциях идёт речь.
  • Одним из ключевых элементов должна стать интеграция в устройство функций на базе искусственного интеллекта, что поможет избежать необходимости установки на смартфон магазинов приложений. Reuters не уточняет, что это за функции.
  • Компания пока рассматривает два варианта устройства — стандартную версию и более бюджетную «упрощённую», которую пользователи могут купить как второй смартфон к уже имеющемуся iPhone или Android-устройству.
  • В 2014 году Amazon выпустила смартфон Fire Phone, но проект оказался убыточным — его закрыли спустя 14 месяцев. За первый месяц после релиза компания продала около 35 тысяч Fire Phone. Среди причин провала устройства в продажах Reuters называет отсутствие магазинов приложений для iOS и Android и сложную систему камер для 3D-изображений, которая быстро разряжала смартфон и приводила к его перегреву.
