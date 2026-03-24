Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

В США запретили импорт новых моделей потребительских роутеров иностранного производства

Уже завезённые устройства можно продолжать использовать.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.avg.com%2Fes%2Fsignal%2Fwhat-is-a-router&postId=2810814" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">avg.com</a>
  • Федеральная комиссия по связи США (FCC) фактически распорядилась запретить импорт новых потребительских моделей маршрутизаторов иностранного производства из-за угроз для нацбезопасности, пишет Bloomberg.
  • Потребители могут продолжать пользоваться устройствами, которые у них уже есть, уточняет The Verge. Иностранные компании, которые получили разрешение FCC на определённые продукты, — продолжать импортировать технику. Чтобы завозить новые модели, производители смогут получить разрешение.
  • По словам Reuters, не менее 60% американского рынка домашних роутеров контролируют китайские компании. В частности, речь идёт о TP-Link, против которой в США ведут расследование, отмечает Bloomberg. Акции производителя сетевого оборудования Netgear растут на премаркете на 11,3% — инвесторы считают, что компания получит разрешение, а запрет товаров TP-Link снизит конкуренцию, добавляет агентство.
  • В декабре 2025 года FCC запретила поставки новых моделей дронов из Китая и других стран — тоже из-за рисков для нацбезопасности. Решение не затронуло импорт, продажу или использование моделей, которые уже получили разрешение.

#новости

5
2
1
78 комментариев