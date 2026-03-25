Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Техника

Arm представила свой первый готовый процессор — он предназначен для дата-центров и работы ИИ-агентов

В разработке помогала Meta*.

Источник: Reuters 
  • Процессор называется AGI CPU, сообщила компания. Как отмечает Reuters, это первый готовый чип для Arm — до этого она в основном занималась продажей интеллектуальной собственности, лицензируя свои разработки другим компаниям.
  • Чип предназначен для того, что Arm называет «агентной инфраструктурой ИИ» — он будет отвечать за оркестрацию, планирование, работу памяти, хранилища и перемещение данных для обработки в составе больших кластеров ускорителей.
  • Процессор ориентирован на ИИ-агентов, которые могут действовать от имени пользователей. Первый образцы уже доступны, а масштабное распространение начнётся во второй половине 2026 года.
  • AGI построен по 3-нм техпроцессу, содержит до 136 ядер Neoverse V3 и обеспечивает пропускную способность памяти 6 ГБ/с на ядро при задержке менее 100 нс.
  • Основной партнёр и соразработчик процессора — Meta*. Она будет использовать чипы в сочетании со своими ИИ-ускорителями MTIA. Другие клиенты — OpenAI, Cloudflare, Cerebras, Rebellions, SAP и SK Telecom.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

5
13 комментариев