Arm представила свой первый готовый процессор — он предназначен для дата-центров и работы ИИ-агентов

В разработке помогала Meta*.Источник: Reuters Процессор называется AGI CPU, сообщила компания. Как отмечает Reuters, это первый готовый чип для Arm — до этого она в основном занималась продажей интеллектуальной собственности, лицензируя свои разработки другим компаниям.Чип предназначен для того, что Arm называет «агентной инфраструктурой ИИ» — он будет отвечать за оркестрацию, планирование, работу памяти, хранилища и перемещение данных для обработки в составе больших кластеров ускорителей.Процессор ориентирован на ИИ-агентов, которые могут действовать от имени пользователей. Первый образцы уже доступны, а масштабное распространение начнётся во второй половине 2026 года. AGI построен по 3-нм техпроцессу, содержит до 136 ядер Neoverse V3 и обеспечивает пропускную способность памяти 6 ГБ/с на ядро при задержке менее 100 нс. Основной партнёр и соразработчик процессора — Meta*. Она будет использовать чипы в сочетании со своими ИИ-ускорителями MTIA. Другие клиенты — OpenAI, Cloudflare, Cerebras, Rebellions, SAP и SK Telecom.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.