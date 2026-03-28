Артур Томилко
Техника

Sony приостановила продажи почти всех моделей карт памяти из-за дефицита компонентов

А также анонсировала повышение цен на консоли PlayStation 5 по всему миру на $100.

  • С 27 марта 2026 года компания не принимает заказы на карты памяти CFexpress Type A и SDXC/SDHC, пишет The Verge. По данным издания Peta Pixel, в производстве остались только карты CFexpress Type B на 960 ГБ и «самые дешевые» SD-карты серии SF-UZ
  • Sony сообщила, что решение о приостановке продажи приняли из-за глобального дефицита компонентов, в том числе нехватки гелия из-за конфликта на Ближнем Востоке.
  • Компания также объявила, что повысит на $100 цены на консоли PlayStation 5 по всему миру. Со 2 апреля 2025 года стандартная PS5 теперь будет $650 долларов вместо $550, версия PS5 Digital Edition (без дисковода) подорожает до $600, а PlayStation 5 Pro — до $900.
  • В заявлении Sony объяснила повышение цен «продолжающимся давлением в мировой экономике». Это уже второе подорожание менее чем за год, отмечает The Verge. В августе 2025-го компания увеличивала цены на $50.

#новости #sony

22 комментария