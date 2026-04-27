СМИ: OpenAI работает с Qualcomm и MediaTek над чипами для «ИИ-смартфонов»

Они оптимизированы для постоянной фоновой обработки контекста и запуска небольших ИИ-агентов.Концепт ИИ-смартфона, представленный Минг-Чи Куо. На главном экране поток задач для ИИ-помощника, вместо приложений — ИИ-агенты, иконки работают как быстрые команды для ChatGPT. Источник: @mingchikuoАналитик TF International Securities Минг-Чи Куо проанализировал отчёты о цепочках поставок. По его словам, OpenAI сотрудничает с производителями процессоров для смартфонов MediaTek и Qualcomm, а Luxshare эксклюзивно разрабатывает проект чипа.Среди технических требований — управление разными уровнями памяти ИИ-моделей, развёртывание небольших ИИ-агентов и энергопотребление в условиях постоянной обработки данных, чтобы ChatGPT собирал больше контекста о владельце.Только смартфоны фиксируют состояние человека в реальном времени, и OpenAI хочет получить «полный контроль» над ОС и аппаратным обеспечением, чтобы предоставлять более персонализированных ИИ-помощников, предполагает Минг-Чи.Аналитик предполагает, что в будущем компании придут к концепции ИИ-смартфонов — в них вместо приложений будут ИИ-агенты под узкие запросы, а на главном экране будет отображаться «поток» задач в работе.Google в линейке смартфонов Pixel уже отдаёт приоритет чипам, оптимизированным для работы ИИ-моделей, пишет Android Authority.Технические характеристики и поставщиков чипов от OpenAI окончательно утвердят к концу 2026 года или в первом квартале 2027-го, а массовое производство запустят в 2028-м, заявляет Минг-Чи. Если ориентироваться на показатели продаж TPU 8i от MediaTek и Google, то выручка от продажи одного такого чипа примерно может равняться выручке от 30-40 процессоров для смартфонов с ИИ-агентами, считает аналитик.#новости #openai