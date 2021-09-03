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Техника
Маша Цепелева

Amazon выпустит телевизор под собственным брендом в США — Insider Статьи редакции

Телевизор со встроенным голосовым помощником Alexa выйдет в октябре 2021 года, говорят источники.

  • Работа над запуском в США велась почти два года, в ней участвовали команды из Amazon Devices и Lab126, сообщили источники Insider, близкие к разработке. Представитель Amazon от комментариев отказался.
  • Телевизоры будут оснащены голосовым помощником Alexa. Их разрабатывают и производят сторонние компании, например, китайский производитель TCL, который делал телевизоры для Alcatel и Samsung, сказал один из источников. Ожидается, что у телевизоров будет диагональ 55-75 дюймов.
  • Другой источник заявил, что Amazon также работает над отдельным телевизором собственной разработки.
  • В конце 2020 года компания уже запустила AmazonBasics TV в Индии. Это телевизоры сторонних производителей (например, Toshiba), но со встроенным ПО от Amazon. В Индии 55-дюймовая версия стоит $588 (около 42 тысяч рублей).
  • В 2018 году Amazon выпустила микроволновую печь, усилитель и сабвуфер с Alexa. Компания хотела увеличить популярность помощника через домашнюю бытовую технику, сообщает издание. Но источники, близкие к компании, говорят, что Alexa всё ещё в основном используют для простых функций, чтобы включить музыку или узнать время.

#новость #amazon

127 просмотров
1 1 комментарий
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