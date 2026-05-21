Таня Боброва
Техника

Xiaomi официально представила в Китае свои первые наушники-клипсы, которые не закрывают ушной канал

Стоят 849 юаней, около 8850 рублей.

Источник здесь и далее: Gizmochina
  • Компания анонсировала наушники в мае 2026 года, теперь официально показала на презентации, пишет Gizmochina. Цена — 849 юаней (около 8850 рублей по курсу ЦБ на 21 мая 2026 года), но на старте устройство будет продаваться со скидкой — за 799 юаней (8326 рублей). Цвета — чёрный, белый, золотой и розовый.
  • Наушники, в которых использовали титановую проволоку с «эффектом памяти», крепятся на ухо и не перекрывают ушной канал. Вес каждого наушника — 5,5 г.
  • Устройство оснастили 11-миллиметровыми динамическими драйверами, есть поддержка кодека LHDC 5.0 для передачи звука сверхвысокого качества, три микрофона и датчик костной проводимости для захвата голоса.
  • Степень защиты от пыли и брызг — IP57. Заявленное время автономной работы — до девяти часов на одном заряде, вместе с кейсом — до 38 часов.
  • Компания добавила поддержку функции Find My от Apple для пользователей iOS-устройств, а также ИИ-функции — например, перевод в реальном времени для 21 языка и саммари, сгенерированные с помощью помощника XiaoAI.
#новости #xiaomi

