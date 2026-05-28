Oura представила «умное» кольцо Ring 5 по цене от $399

Оно на 40% меньше предыдущей модели и с большим временем автономной работы.Источник здесь и далее: Oura По словам компании, Oura Ring 5 — «самое маленькое» в мире «умное» кольцо. Оно на 40% меньше Oura Ring 4. Вес — 2-2,69 г в зависимости от размера по сравнению с 3,3-5,2 г у предыдущей версии, пишет Zdnet. Компания переработала датчики и добавила более мощные светодиоды для повышения точности отслеживания показателей.Производитель заявляет, что это самое устойчивое к царапинам устройство в его линейке. Степень защиты от пыли и воды — IP68. Заявленное время автономной работы, как пишет TechCrunch, — от шести до девяти дней по сравнению с пятью-восемью днями у Ring 4.Среди анонсированных функций — отслеживание активности в реальном времени во время тренировок и Health Radar для отслеживания показателей в фоновом режиме для выявления «закономерностей, на которые стоит обратить внимание» (пока — мониторинг артериального давления и дыхания во сне).Компания открыла предзаказы на своём сайте и у некоторых партнёров. Поставки начнут 4 июня 2026 года. Цены — $399 за кольца с отделкой «серебро» и «чёрный» (около 28,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 28 мая 2026 года) и $499 за устройства в цветах «золото», «графитовый», «матовое серебро», «медно-розовый» (35,4 тысячи рублей).В комплекте — зарядная станция. Отдельно компания продаёт алюминиевый зарядный чехол для Oura Ring 5 за $99 (7020 рублей) — на него открыли предзаказы в США, Канаде и Европе. Чехол поддерживает беспроводную зарядку и, по словам компании, обеспечивает работу до месяца.Подписка стоит $5,99 в месяц или $69,99 в год (425 и около 5000 рублей соответственно).#новости #oura