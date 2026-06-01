Microsoft анонсировала флагманский ноутбук Surface Laptop Ultra на новом чипе Nvidia RTX Spark, который объединяет центральный и графический процессоры

В Microsoft называют Surface Laptop Ultra «самым мощным устройством» в истории компании. Ноутбук будет оснащён новым чипом Nvidia RTX Spark, который оптимизирован для Windows 11 и интеграции ИИ.Он включает до 20 ядер CPU, 6144 ядра GPU и 128 ГБ «унифицированной» памяти, но некоторые версии будут продаваться с 16 ГБ памяти, отмечает The Verge. В Nvidia пояснили, что в будущем хотят занять «разные ценовые категории».Surface Laptop Ultra будет оснащён 15-дюймовым сенсорным экраном mini-LED с плотностью 262 пикселя на дюйм и пиковой яркостью в 2000 нит. По словам Microsoft, это «самый яркий дисплей», который компания использовала.В ноутбуке будут порты USB-C, USB-A, HDMI, а также слот для SD-карт и разъём для наушников. Вес устройства составит около 2 кг. Других характеристик, а также цены компания не раскрыла.Nvidia представила линейку чипов RTX Spark на выставке Computex 2026, которая проходит в Тайване. Они включают CPU на архитектуре Arm и GPU семейства Blacwell. Чипы рассчитаны как на работу с требовательными графическими задачами, так и на локальное использование ИИ-моделей размером до 120 млрд параметров и обработку задач с контекстом до 1 млн токенов.Компания описывает RTX Spark как «самую эффективную платформу из когда‑либо созданных». Графическая часть сопоставима с мобильной видеокартой RTX 5070, а CPU «конкурентоспособен по сравнению с другими решениями на рынке Windows».Конкретные показатели производительности Nvidia не раскрыла. При этом, помимо Microsoft, выпускать ноутбуки на базе RTX Spark планируют также Dell, HP, Lenovo, Asus, MSI, отметили в компании.