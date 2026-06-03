Microsoft представила мини-ПК Surface Dev Box на базе чипа Nvidia RTX Spark

Компания позиционирует его как устройство для локального использования ИИ-моделей без необходимости платить за вычисления в облаке. Изображение MicrosoftУстройство показали в рамках конференции Build. Внений вид устройства напоминает верхнюю часть консоли Xbox Series X, отмечает The Verge. Корпус Surface RTX Spark Dev Box выполнен из алюминия.Мини-ПК работает на базе чипа Nvidia RTX Spark, который объединяет центральный и графический процессор. Он также оснащён 128 ГБ унифицированной памяти и позволяет локально запускать ИИ-модели размером до 120 млрд и контекстом до 1 млн токенов.Microsoft позиционирует Surface RTX Spark Dev Box как устройство для разработчиков ПО, способное справляться с длительными нагрузками и локально работать с большими ИИ-моделями — без необходимости использовать облачные вычисления.Компьютер будет поставлять с предустановленной Windows 11 Pro, а также Visual Studio Code, GitHub Copilot и другими инструментами, отметили в компании.Точные характеристики и цены Microsoft не раскрыла. Устройство должно поступить в продажу в США до конца 2026 года. Над собственными ПК на базе Nvidia RTX Spark работают и другие производители, отмечает PCmag.Изображение MicrosoftNvidia представила линейку чип RTX Spark на выставке Computex в начале июня 2026 года. Он включают CPU на архитектуре Arm и GPU семейства Blacwell. По словам компании, графическая часть сопоставима с мобильной видеокартой RTX 5070, а CPU «конкурентоспособен по сравнению с другими решениями на рынке Windows».Одновременно с этим Microsoft анонсировала флагманский ноутбук Surface Laptop Ultra на базе RTX Spark. Выпускать ноутбуки на базе нового чипа Nvidia планируют также Dell, HP, Lenovo, Asus, MSI.Таня БоброваAIвчераMicrosoft представила Scout — ИИ-агента в стиле OpenClaw для автоматизации рабочих задач По словам компании, это первый «по-настоящему персональный помощник», которого она предложит клиентам.#новости #microsoft #nvidia