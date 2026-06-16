Snap представил очки дополненной реальности Specs за $2195

Поставки начнут осенью 2026 года.Источник здесь и далее: Snap Specs будут выпускать в двух размерах: с «узкой посадкой» на 47 мм весом 132 г и «широкой» на 52 мм весом 136 г. Обе линзы смогут отображать контент, а система дисплеев обеспечивает угол обзора в 51° и поддерживает 16 млн цветов, пишет The Verge.По словам Snap, линзы также могут менять цвет с прозрачного на тонированный — за десять секунд. По желанию можно установить линзы для коррекции зрения.Specs работают на двух процессорах Snapdragon. Компания не привела детали, но отметила: один предназначен для «компьютерного зрения», второй — для работы с AR-линзами.Заявленное время работы на одном заряде — до четырёх часов. В комплекте есть зарядный чехол, который позволит полностью зарядить устройство ещё четыре раза — суммарно 20 часов работы.Устройство будет запрашивать разрешение для «доступа к чувствительной информации», а во время записи будет гореть LED-индикатор. По словам компании, ИИ «может видеть то, что видит пользователь» — и предлагать помощь в нужный момент.Snap открыла предзаказы по цене $2195 (около 159 тысяч рублей по курсу ЦБ на 16 июня 2026 года). Поставки планируют начать осенью 2026 года в США, Великобритании и Франции.Как отмечает TechCrunch, компания работает над «умными» очками более десяти лет. Первое потребительское устройство она выпустила в 2016 году, представив очки Spectacles со встроенной камерой.#новости #snap