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Данила Бычков
Техника

Американская Nimble выпустила модульный пауэрбанк SharePower мощностью 35 Вт, который можно раделить на два самостоятельных устройства

Цена — $80.

Источник: Nimble
Источник: Nimble
  • Ёмкость пауэрбанка составляет 10000 мА·ч, он разделяется на два зарядных устройства мощностью по 5000 мА·ч, пишет Wired. Половины соединяются магнитами, а каждая оснащена собственным USB-C.
  • В собранном виде мощность SharePower составляет 35 Вт — он может заряжать до трёх устройств одновременно. После разделения каждая половина работает отдельно с мощностью до 20 Вт. Для отображения уровня заряда на одной установлен цифровой дисплей, на другой — светодиодные индикаторы.
  • Особенность устройства — автоматическая балансировка энергии между модулями, отмечает издание. После соединения заряд перераспределяется поровну обеими частями пауэрбанка.
  • Wired протестировало SharePower — одна половина зарядила iPhone 16 с 0% до 80% «примерно за час», вторая за 45 минут зарядила Pixel 10 Pro XL с 12% до 72%.
  • Устройство уже поступило в продажу, его стоимость составляет $80 (примерно 5,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 17 июня 2026 года).
  • Nimble основали в 2018 году, она занимается производством аксессуаров для смартфонов. Некоторые устройства компании, включая SharePower, доступны для заказа на сайте Apple.
Источник: Wired
Источник: Wired

#новости

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