Американская Nimble выпустила модульный пауэрбанк SharePower мощностью 35 Вт, который можно раделить на два самостоятельных устройства

Цена — $80. Источник: NimbleЁмкость пауэрбанка составляет 10000 мА·ч, он разделяется на два зарядных устройства мощностью по 5000 мА·ч, пишет Wired. Половины соединяются магнитами, а каждая оснащена собственным USB-C.В собранном виде мощность SharePower составляет 35 Вт — он может заряжать до трёх устройств одновременно. После разделения каждая половина работает отдельно с мощностью до 20 Вт. Для отображения уровня заряда на одной установлен цифровой дисплей, на другой — светодиодные индикаторы.Особенность устройства — автоматическая балансировка энергии между модулями, отмечает издание. После соединения заряд перераспределяется поровну обеими частями пауэрбанка.Wired протестировало SharePower — одна половина зарядила iPhone 16 с 0% до 80% «примерно за час», вторая за 45 минут зарядила Pixel 10 Pro XL с 12% до 72%.Устройство уже поступило в продажу, его стоимость составляет $80 (примерно 5,8 тысячи рублей по курсу ЦБ на 17 июня 2026 года).Nimble основали в 2018 году, она занимается производством аксессуаров для смартфонов. Некоторые устройства компании, включая SharePower, доступны для заказа на сайте Apple.Источник: Wired#новости