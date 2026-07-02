Стартап Weave Robotics представил «робота-домохозяина» Isaac 1 — ролик с ним набрал уже 10 млн просмотров в X

Он умеет собирать и складывать вещи. Стоит $7999.Источник: Weave RoboticsРобот умеет находить грязную одежду и относить её в стирку, а также разбирать бельё и складывать его, поправлять подушки, заправлять постель, относить вещи на свои места, сообщает компания.Стоимость — $7999 (это примерно 626 тысяч рублей по курсу ЦБ на 2 июля 2026 года). Такой же была цена у первой версии робота, Isaac 0 — сейчас он стоит $3999 (313 тысяч рублей). Для предзаказа нужно внести $250 (19,6 тысячи рублей) — деньги вернут после доставки.Также роботом можно пользоваться по подписке за $449 в месяц — это 35,1 тысячи рублей. Управлять им можно через специальное приложение.Время автономной работы — восемь часов. Полностью робот подзаряжается за два часа. Есть несколько доступных цветов — тёмно-зелёный, серый, синий, терракотовый и фиолетовый.Поставки начнутся осенью 2026 года — сначала в Калифорнии. С 2027-го роботов будут доставлять и в другие штаты США. Есть ли доставка за границу — неизвестно.#новости #weaverobotics