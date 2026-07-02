Китайская UBTech выпустила «ультрабионических» роботов с «кожей» и мимикой — они реагируют на прикосновения, сами начинают диалог и стоят от 1,3 млн рублей

Для заказчика могут воссоздать внешность и голос конкретного человека.Источник: XПроизводитель промышленных роботов для автомобильных заводов UBTech Robotics представил модель UWorld U1. Это первые «полноразмерные ультрабионические гуманоидные роботы» с имитацией мимики и «памятью», заявляет компания.У робота 88 степеней свободы, биомиметическая кожа имитирует человеческую и позволяет реагировать на прикосновения.Цена начинается от 119,8 тысяч юаней (1,3 млн рублей по курсу ЦБ на 2 июля 2026 года). В день презентации компания получила более 13 тысяч заказов.Источник: XДля общения и «интуитивного реагирования» на поведение человека используют «рассуждающие» ИИ-модели. Компания самостоятельно разработала Agent Memory OS — операционную систему для «памяти», которая обеспечивает «постоянное цифровое присутствие». Роботы будут помнить историю диалогов с владельцем, проактивно начинать общение и взаимодействовать «без необходимости произносить кодовое слово».Танец робота не презентации. Источник: RoboHubКомпания позиционирует UWorldU1 как роботов-компаньонов. Один из сценариев использования, по её словам, — «эмоциональная поддержка» одиноких или пожилых людей. В 2026 году UBTech планирует бесплатно сделать на заказ 100 кастомизированных роботов в Китае «для психологической помощи» людям, страдающим от депрессии из-за одиночества.UBTech также предлагает производство кастомизированных версий на заказ. Например, можно «воссоздать образ конкретного человека» с помощью 3D-реконструкции лица и клонирования голоса. Китайские СМИ пишут, что технологию могут использовать для создания копий умерших родственников.Источник: XКомпания прогнозирует, что рынок ультрабионических роботов в Китае может вырасти с десятков миллиардов юаней до триллионов юаней до 2036 года.UBTech основали в марте 2012 года. Компания поставляет промышленных роботов подразделениям Volkswagen и Audi в Китае, а также Airbus и Zeekr — дочерней компании автопроизводителя Geely.Ника СмирноваAI08.11.2025Реагируют на прикосновения, подстраиваются под предпочтения и «работают» в киберборделях: как нейросети меняют рынок секс-кукол И чем опасны более реалистичные модели.#новости