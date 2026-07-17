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Данила Бычков
Техника

Tesla выпустила свой первый велосипед — беговел для детей до пяти лет

Стоимость — $225.

Источник здесь и далее: Tesla
Источник здесь и далее: Tesla
  • Автопроизводитель представил Balance Bike — беговел для детей от двух до пяти лет, пишет Electrek. Педалей и привода у него нет — ребёнок может разогнаться, отталкиваясь ногами от земли.
  • Минимальная рекомендуемая длина ноги составляет около 35 см, а максимальный допустимый вес ребёнка — 35 кг. Balance Bike получил раму из магниевого сплава, регулируемое в пяти положениях сиденье, а также надпись Tesla и логотип компании на корпусе.
  • Цена — $225 (примерно 17,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 17 июля 2026 года). Компания заложила в стомость «существенную наценку», отмечает Electrek. По данным издания, «хороший» беговел в США в среднем стоит от $50 до $120.
Tesla выпустила свой первый велосипед — беговел для детей до пяти лет

#новости #tesla

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