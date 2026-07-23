Американский стартап Augmental выпустил капу с сенсорным трекпадом MouthPad за $1400 — она позволяет управлять компьютером или смартфоном с помощью языка

И микрофон Vox, который улавливает в том числе шёпот. Источник здесь и далее: AugmentalAugmental — стартап, выделившийся из лаборатории «антидисциплинарных исследований» Массачусетского технологического института (MIT Media Lab). Он разрабатывает интерфейсы для людей с ограниченными возможностями, которые позволяют пользователям управлять компьютерами без рук.Впервые стартап рассказал про MouthPad ещё в 2023 году, а в 2024-м пообещал выпустить устройство в продажу и открыл ранний доступ к нему. Сейчас, по собственным данным Augmental, им пользуется около 100 человек.Теперь MouthPad выпустили в открытый доступ в США — купить устройство можно за $1400 (примерно 109,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 июля 2026 года). Привезут его через полгода после покупки.Устройство изготавливают индивидуально для каждого заказчика. После покупки стартап высылает инструкции, которые нужно предоставить стоматологу или другому специалисту для 3D-сканирования челюсти. Надевается MouthPad на верхние зубы как ретейнерная шина.Трекпад можно использовать для работы со смартфоном, планшетом или компьютером. Управлять курсором, щелчками и прочим позволяют сенсорная панель на нёбе, чувствительная к давлению, и датчик движения головы. Все действия можно настроить в приложении.Устройство совместимо с macOS, Windows, Linux, iOS и Android. Весит 100 г, работает без подзарядки до семи часов.Кроме этого, стартап представил бета-версию Vox — это микрофон в виде кулона, который крепится к коже и улавливает звук через воздух и тело человека. Он умеет отсеивать окружающий шум и фоновые разговоры, что позволяет диктовать текст в том числе шёпотом.Использовать Vox можно в сочетании с другими носимыми устройствами. Активировать его можно жестом или движением языка — если у пользователя есть MouthPad. Устройство также умеет сопоставлять звук с движениями языка, чтобы взаимодействовать с компьютером беззвучно.Пока приобрести кулон можно за $200 (15,7 тысячи рублей), поставить его обещают в конце 2026 года.#новости