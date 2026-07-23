Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Приёмная
Карьера
Крипто
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Техника

Американский стартап Augmental выпустил капу с сенсорным трекпадом MouthPad за $1400 — она позволяет управлять компьютером или смартфоном с помощью языка

И микрофон Vox, который улавливает в том числе шёпот.

Источник здесь и далее: Augmental
  • Augmental — стартап, выделившийся из лаборатории «антидисциплинарных исследований» Массачусетского технологического института (MIT Media Lab). Он разрабатывает интерфейсы для людей с ограниченными возможностями, которые позволяют пользователям управлять компьютерами без рук.
  • Впервые стартап рассказал про MouthPad ещё в 2023 году, а в 2024-м пообещал выпустить устройство в продажу и открыл ранний доступ к нему. Сейчас, по собственным данным Augmental, им пользуется около 100 человек.
  • Теперь MouthPad выпустили в открытый доступ в США — купить устройство можно за $1400 (примерно 109,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 23 июля 2026 года). Привезут его через полгода после покупки.
Американский стартап Augmental выпустил капу с сенсорным трекпадом MouthPad за $1400 — она позволяет управлять компьютером или смартфоном с помощью языка
  • Устройство изготавливают индивидуально для каждого заказчика. После покупки стартап высылает инструкции, которые нужно предоставить стоматологу или другому специалисту для 3D-сканирования челюсти. Надевается MouthPad на верхние зубы как ретейнерная шина.
  • Трекпад можно использовать для работы со смартфоном, планшетом или компьютером. Управлять курсором, щелчками и прочим позволяют сенсорная панель на нёбе, чувствительная к давлению, и датчик движения головы. Все действия можно настроить в приложении.
  • Устройство совместимо с macOS, Windows, Linux, iOS и Android. Весит 100 г, работает без подзарядки до семи часов.
Американский стартап Augmental выпустил капу с сенсорным трекпадом MouthPad за $1400 — она позволяет управлять компьютером или смартфоном с помощью языка
  • Кроме этого, стартап представил бета-версию Vox — это микрофон в виде кулона, который крепится к коже и улавливает звук через воздух и тело человека. Он умеет отсеивать окружающий шум и фоновые разговоры, что позволяет диктовать текст в том числе шёпотом.
  • Использовать Vox можно в сочетании с другими носимыми устройствами. Активировать его можно жестом или движением языка — если у пользователя есть MouthPad. Устройство также умеет сопоставлять звук с движениями языка, чтобы взаимодействовать с компьютером беззвучно.
  • Пока приобрести кулон можно за $200 (15,7 тысячи рублей), поставить его обещают в конце 2026 года.

#новости

6
2
1