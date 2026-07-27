Видеокарты Nvidia на китайских маркетплейсах за день подорожали на 13-28% на фоне сообщений о росте цен на комплекты памяти

В некоторых магазинах в Китае выросли цены на технику Asus.Видеокарта GeForce RTX 5070. Источник: Nvidia23 июля 2026 года издание Benchlife сообщило со ссылкой на источники, что Nvidia уведомила партнёров Asus, MSI и Gigabyte о повышении цен на комплекты памяти GDDR6 и GDDR7 для видеокарт RTX. Для 8 ГБ рост составит $90, для 12 ГБ — $130, 16 ГБ — $175.В ночь на 26 июля стоимость видеокарт Nvidia на китайских маркетплейсах выросла на 13-28%, обратило внимание Wccftech. Например, для RTX 5090D 32 ГБ минимальная цена на 25 июля 2026 года составляла $4575, а 26 июля выросла на 22,5% — до $5609 на маркетплейсе JD.RTX 5070 Ti на том же сайте подорожала на 21,8% — с $1151 до $1402. На Taobao рост составил 11,5%. Цена на RX 9060 XT на 16 ГБ на JD выросла на 28,8% — с $412 до $531.Графические процессоры AMD Radeon также подорожали на 14,3-28,8%, процессоры Intel Arc — на 50%, некоторые стоят $300.Источник: WccftechColorful, поставщик видеокарт в материковом Китае, по данным издания, разослал уведомление о новых расценках, где карта RTX 50 стоит на 40% дороже.MSI повысила цены на 10-20% по сравнению с показателями 20 июля 2026 года. Видеокарта RTX 5090D V2 с 24 ГБ памяти стоит $4000, RTX 5080 — от $1400 до $1900.Повышение цен сказалось на стоимости некоторых настольных ПК, в том числе Asus в Китае, пишет Tech Radar. Цена на компьютер на базе RTX 5090 в официальном магазине компании за один день выросла с 55,5 тысячи юаней до 59 тысяч юаней (с $8200 до $8715).24 июля 2026 года Bloomberg сообщило, что производитель процессоров для смартфонов Qualcomm планирует повысить цены с 1 сентября 2026 года на «двузначные проценты». Других деталей издание не привело.Евгения ЕвсееваТехника14 июляCounterpoint: поставки смартфонов во втором квартале 2026 года упали на 11% — это худший результат с 2013 года Причина — рост цен из-за дефицита памяти.#новости