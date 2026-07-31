Casio представила «умное» кольцо в форме часов с отслеживанием сердечных сокращений и уровня кислорода в крови

Предзаказ открыли в Китае по цене 1990 юаней.Источник: Casio / GizmodoКомпания уже выпускала функциональные кольца в форме часов, которые показывают время, календарь и у которых есть секундомер, а теперь представила «умное» кольцо, пишут Engadget и Gizmodo.Устройство доступно для заказа в Китае по цене 1990 юаней (около 23,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 31 июля 2026 года). Откроют ли продажи в других странах, компания не уточнила.Модель может отслеживать частоту сердечных сокращений, сон, температуру тела и уровень кислорода в крови. Данные можно смотреть в приложении.Также устройство поможет следить за активностью и будет вибрировать во время срабатывания будильника или получения уведомлений, пишет Gizmodo со ссылкой на страницу товара.Вес кольца — 19 г. Заявленное время работы на одном заряде — до шести дней. Компания предлагает три размера на выбор, добавляет Notebookcheck.Источник: Casio / Engadget#новости