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Таня Боброва
Техника

Casio представила «умное» кольцо в форме часов с отслеживанием сердечных сокращений и уровня кислорода в крови

Предзаказ открыли в Китае по цене 1990 юаней.

Источник: Casio / Gizmodo
Источник: Casio / Gizmodo
  • Компания уже выпускала функциональные кольца в форме часов, которые показывают время, календарь и у которых есть секундомер, а теперь представила «умное» кольцо, пишут Engadget и Gizmodo.
  • Устройство доступно для заказа в Китае по цене 1990 юаней (около 23,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 31 июля 2026 года). Откроют ли продажи в других странах, компания не уточнила.
  • Модель может отслеживать частоту сердечных сокращений, сон, температуру тела и уровень кислорода в крови. Данные можно смотреть в приложении.
  • Также устройство поможет следить за активностью и будет вибрировать во время срабатывания будильника или получения уведомлений, пишет Gizmodo со ссылкой на страницу товара.
  • Вес кольца — 19 г. Заявленное время работы на одном заряде — до шести дней. Компания предлагает три размера на выбор, добавляет Notebookcheck.
Источник: Casio / Engadget
Источник: Casio / Engadget

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