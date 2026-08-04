Производителя телевизоров и мониторов «Квант» признали банкротом

Его долг перед кредиторами — 4,15 млрд рублей. Источник: ТАССАрбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «ДНС Ритейл» (структура DNS) о признании банкротом ООО «Квант», юрлица ГК «Квант», — компания подала его в июне 2025 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на судебную картотеку.В феврале 2026 года в отношении «Кванта» ввели процедуру наблюдения. В мае в дело о банкротстве вступили ещё 24 кредитора. Общая сумма задолженности на тот момент — 763,4 млн рублей.Среди крупнейших кредиторов: ООО «Лаборатория Алисы» («Яндекс») — 230,7 млн рублей; торговец бытовыми электротоварами АО «Торговый дом ББК» — 154,8 млн рублей; «Салютдевайсы» («Сбер») — 67,4 млн рублей, АО «Ситроникс клауд» (Sitronics Group) — 58,9 млн рублей; ООО МКК «Озон Кредит» (Ozon) — 9,9 млн рублей и другие, сообщает CNews.В июне Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование «Сбера» к ООО «Квант» на общую сумму 3,39 млрд рублей, писало CNews. Общая сумма долга составила 4,15 млрд рублей.«Квант» — единственный российский производитель телевизоров, включённый в реестр отечественной электроники Минпромторга. Его крупнейшими заказчиками были TCL и Xiaomi, но до 2022 года. Потом они перестали поставлять комплектующие для сборки телевизоров.В апреле 2025 года «Квант» свернул производство российских телевизоров Irbis из-за низкого спроса. В июле СМИ сообщили, что против компании завели уголовное дело: она задолжала зарплат на 60 млн рублей. Тогда же договорённость о выкупе производственных мощностей компании заключила NexTouch.По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн рублей (4,9 млрд рублей годом ранее), убыток — 387 млн рублей (3,3 млн рублей чистой прибыли годом ранее), пишет «Коммерсантъ».#новости #квант