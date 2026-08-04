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Евгения Евсеева
Техника

Суббренд Nothing представил беспроводные наушники Clip Pro по цене в $99

Открытого типа. Управлять ими можно с помощью зарядного кейса.

Источник здесь и далее: CMF 
Источник здесь и далее: CMF 
  • CMF представил наушники Clip Pro — они уже доступны для покупки за $99 (7926 рублей по курсу ЦБ на 4 августа 2026 года), пишет The Verge.
  • Всего есть три цвета — тёмно-серый, белый и оранжевый. В комплект входит кейс для зарядки, с помощью которого можно управлять воспроизведением, регулировать громкость и отвечать на звонки без разблокировки смартфона.
Суббренд Nothing представил беспроводные наушники Clip Pro по цене в $99
  • Наушники весят 6,5 г. Они надеваются как клипса и сконструированы таким образом, чтобы подстраиваться под форму уха, заверяет компания. Есть четыре микрофона.
  • Время автономной работы — 10 часов в непрерывном режиме и 33 часа с подзарядкой в кейсе. Защита — по стандарту IP54. Издание отмечает: ходить под дождём можно, но ронять наушники в лужу не стоит.
  • Clip Pro оснащены 10,8-миллиметровым аудиодрайвером и поддерживают кодеки LDAC, AAC и SBC. Также Nothing разработала технологию, которая помогает сбалансировать частоты и снизить искажения, компенсируя естественную потерю басов.
Суббренд Nothing представил беспроводные наушники Clip Pro по цене в $99

#новости #nothing

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