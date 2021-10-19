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Техника
Евгений Делюкин

Вкратце: все детали о Google Pixel 6 и чипе Tensor с презентации Pixel Fall Launch Статьи редакции

Характеристики, возможности и цены новых смартфонов Google.

7 7 комментариев
987 просмотров

19 октября Google провела онлайн-презентацию новых продуктов семейства Pixel. Трансляция доступна на сайте Google и YouTube.

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro — общие характеристики

  • Смартфоны построены на базе собственного процессора Tensor, над которым Google работала четыре года. Он позволит ускорить обработку задач машинного обучения — например, улучшить обработку фото и видео, а также создать «лучшую систему распознавания голоса на смартфонах Pixel».
  • У Pixel 6 6,4-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления до 90 Гц, в Pixel 6 Pro — 6,7 дюйма QHD+ и частотой обновления от 10 до 120 Гц.
  • Pixel 6 по размерам такой же большой, как iPhone 13 Pro Max, а Pixel 6 Pro даже больше, отмечает The Verge.
  • В OLED-дисплеи смартфонов встроен сканер отпечатков пальцев, есть поддержка технологии Always on Display.
  • Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass с защитой от воды, пыли и «удвоенной защитой от царапин».
  • У Pixel 6 8 ГБ ОЗУ, у Pixel 6 Pro — 12 ГБ.
  • У Pixel 6 Pro «самая мощная батарея в истории Pixel». Объёмы: 4614 мАч в Pixel 6 и 5004 мАч в Pixel 6 Pro.
  • Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5E и Bluetooth 5.2.
  • Беспроводная зарядка, быстрая зарядка и поддержка реверсивной беспроводной зарядки для аксессуаров. В комплекте зарядного устройства нет.
  • Защита IP68.
  • Стереодинамики.

Безопасность

  • Большой акцент на безопасности и приватности. Смартфоны поставляются с Android 12 «из коробки» с пятью годами поддержки и обновлений.
  • В Pixel 6 встроен чип Tensor Security Core для обработки «чувствительных задач и элементов управления». Второй чип безопасности Titan M2 обрабатывает PIN-коды и пароли.
  • В Android 12 на Pixel 6 будет специальный «хаб безопасности», который сообщает, нужно ли обновить утекшие пароли или добавить PIN-код. Он может показать, у каких приложений есть доступ к камерам, местоположению и другим данным.

Tensor

  • Система на чипе Google Tensor объединяет в себе процессор с двумя высокопроизводительными ядрами, двумя средними и четырьмя энергоэффективными, 20-ядерный графический чип, движок обработки машинного обучения, сигнального процессора для обработки изображений, чипа безопасности и контекстного движка.
  • Процессор на 80% быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 765 в Pixel 5, а 20-ядерный графический чип на 370% быстрее.

Что известно о камерах

  • Google называет основную камеру Pixel 6 и Pixel 6 Pro «самой совершенной в смартфонах». Она получила разрешение 50 МП (финальное разрешение фото — 12,5 МП) и сенсор, размером 1/1.31”, который улавливает на 150% больше света, чем Pixel 5.
  • Добавлен лазерный автофокус для лучшей фокусировки при любых условиях освещения.
  • Смартфоны умеют снимать видео до 4К/60 кадров в секунду или slow-mo видео до 240 кадров в секунду в разрешении 1080p.
  • У Pro-модели три камеры на задней панели: широкоугольная, сверхширокоугольная и 48 МП телеобъектив с четырёхкратным оптическим зумом и поддержкой 20-кратного Super Res зум с минимальными потерями качества.
  • Фронтальные камеры тоже отличаются. У Pixel 6 8 МП с углом обзора 84 градуса, у Pixel 6 Pro она 11,1-мегапиксельная с углом обзора 94 градуса.
  • Функция Magic Eraser — позволяет удалить ненужные элементы с фотографии с помощью нейросетей и возможностей чипа Tensor.
  • Функция Face Unblur — она убирает смазанность с лиц на фото.
  • Функция Motion Mode позволяет захватить объект и оставить его чётким на фотографии.
  • Быстрый доступ к Snapchat-камере — достаточно двойного тапа по задней панели смартфона. Также у Pixel будут эксклюзивные AR-фильтры.
  • Смартфоны могут на лету улучшать качество видео во время съёмки. Функция HDRne на лету обрабатывает видеосъёмку, разбивает её на отдельные кадры и из них создаёт «идеальную» картинку, отбирая и объединяя лучшие.
  • А функция Real Tone улучшает оттенки кожи людей на фото.

Распознавание голоса

  • Google заявляет, что в Pixel 6 «лучшая модель распознавания голоса» на рынке. Смартфон умеет точно транскрибировать речь в текст, понимая, где должны быть знаки препинания, эмодзи и распознавания команды пользователя. Таким образом голосовой набор текста должен быть быстрее и удобнее, чем на сенсорной клавиатуре.
  • В Pixel 6 появится функция Live Translate, которая автоматически переводит речь пользователя в текст или речь на выбранном языке. Доступно 48 языков.
  • Для демонстрации Live Translate представитель Google пообщалась с создательницей «Магической уборки» Мари Кондо — смартфон позволил на лету переводить речь с английского на японский и обратно.
  • Стоимость Pixel 6 — от $599, у Pixel 6 Pro — от $899. В продаже с 28 октября. В России не продаются.

#google

7 7 комментариев
9
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7 комментариев
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Alexey Shabolkin

Будет ли салфетка...

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2
StepanCapusta

Интрига..
(* и зарядка)

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0
new_comment

За 1299 рублей.

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0
Николай Кочубей

По-моему, первый телефон, где действительно поработали над дизайном узла камер. И вообще, стилистика шестидесятых - очень.

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2
Sergey Klochko

Дисплей закрыт стеклом Corning Gorilla Glass с защитой от воды, пыли и «удвоенной защитой от царапин».

это что же получается - чтобы оставить царапину сначала надо процарапать первый слой, потом второй и только тогда? ред.

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1
Деловой паук например

Пудреница
(Простите, не удержался)

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0
Носова Юлия

Ходит слушок, что блочка для зарядки там не будет)))

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0
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