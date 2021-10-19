Кейс: ROI 1700% на перепродаже дроп-домена

Хочу поделиться кейсом по поиску и перепродаже дроп-домена с ROI 1700%. Идея была следующая: можно покупать жирные дропнутые домены в бане РКН, выводить их из блеклиста и перепродавать их в разы дороже. Хочу поделиться деталями одной из успешных сделок по этой схеме.