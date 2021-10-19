Вкратце: все детали о Google Pixel 6 и чипе Tensor с презентации Pixel Fall Launch Статьи редакции
Характеристики, возможности и цены новых смартфонов Google.
19 октября Google провела онлайн-презентацию новых продуктов семейства Pixel. Трансляция доступна на сайте Google и YouTube.
Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro — общие характеристики
- Смартфоны построены на базе собственного процессора Tensor, над которым Google работала четыре года. Он позволит ускорить обработку задач машинного обучения — например, улучшить обработку фото и видео, а также создать «лучшую систему распознавания голоса на смартфонах Pixel».
- У Pixel 6 6,4-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления до 90 Гц, в Pixel 6 Pro — 6,7 дюйма QHD+ и частотой обновления от 10 до 120 Гц.
- Pixel 6 по размерам такой же большой, как iPhone 13 Pro Max, а Pixel 6 Pro даже больше, отмечает The Verge.
- В OLED-дисплеи смартфонов встроен сканер отпечатков пальцев, есть поддержка технологии Always on Display.
- Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass с защитой от воды, пыли и «удвоенной защитой от царапин».
- У Pixel 6 8 ГБ ОЗУ, у Pixel 6 Pro — 12 ГБ.
- У Pixel 6 Pro «самая мощная батарея в истории Pixel». Объёмы: 4614 мАч в Pixel 6 и 5004 мАч в Pixel 6 Pro.
- Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5E и Bluetooth 5.2.
- Беспроводная зарядка, быстрая зарядка и поддержка реверсивной беспроводной зарядки для аксессуаров. В комплекте зарядного устройства нет.
- Защита IP68.
- Стереодинамики.
Безопасность
- Большой акцент на безопасности и приватности. Смартфоны поставляются с Android 12 «из коробки» с пятью годами поддержки и обновлений.
- В Pixel 6 встроен чип Tensor Security Core для обработки «чувствительных задач и элементов управления». Второй чип безопасности Titan M2 обрабатывает PIN-коды и пароли.
- В Android 12 на Pixel 6 будет специальный «хаб безопасности», который сообщает, нужно ли обновить утекшие пароли или добавить PIN-код. Он может показать, у каких приложений есть доступ к камерам, местоположению и другим данным.
Tensor
- Система на чипе Google Tensor объединяет в себе процессор с двумя высокопроизводительными ядрами, двумя средними и четырьмя энергоэффективными, 20-ядерный графический чип, движок обработки машинного обучения, сигнального процессора для обработки изображений, чипа безопасности и контекстного движка.
- Процессор на 80% быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 765 в Pixel 5, а 20-ядерный графический чип на 370% быстрее.
Что известно о камерах
- Google называет основную камеру Pixel 6 и Pixel 6 Pro «самой совершенной в смартфонах». Она получила разрешение 50 МП (финальное разрешение фото — 12,5 МП) и сенсор, размером 1/1.31”, который улавливает на 150% больше света, чем Pixel 5.
- Добавлен лазерный автофокус для лучшей фокусировки при любых условиях освещения.
- Смартфоны умеют снимать видео до 4К/60 кадров в секунду или slow-mo видео до 240 кадров в секунду в разрешении 1080p.
- У Pro-модели три камеры на задней панели: широкоугольная, сверхширокоугольная и 48 МП телеобъектив с четырёхкратным оптическим зумом и поддержкой 20-кратного Super Res зум с минимальными потерями качества.
- Фронтальные камеры тоже отличаются. У Pixel 6 8 МП с углом обзора 84 градуса, у Pixel 6 Pro она 11,1-мегапиксельная с углом обзора 94 градуса.
- Функция Magic Eraser — позволяет удалить ненужные элементы с фотографии с помощью нейросетей и возможностей чипа Tensor.
- Функция Face Unblur — она убирает смазанность с лиц на фото.
- Функция Motion Mode позволяет захватить объект и оставить его чётким на фотографии.
- Быстрый доступ к Snapchat-камере — достаточно двойного тапа по задней панели смартфона. Также у Pixel будут эксклюзивные AR-фильтры.
- Смартфоны могут на лету улучшать качество видео во время съёмки. Функция HDRne на лету обрабатывает видеосъёмку, разбивает её на отдельные кадры и из них создаёт «идеальную» картинку, отбирая и объединяя лучшие.
- А функция Real Tone улучшает оттенки кожи людей на фото.
Распознавание голоса
- Google заявляет, что в Pixel 6 «лучшая модель распознавания голоса» на рынке. Смартфон умеет точно транскрибировать речь в текст, понимая, где должны быть знаки препинания, эмодзи и распознавания команды пользователя. Таким образом голосовой набор текста должен быть быстрее и удобнее, чем на сенсорной клавиатуре.
- В Pixel 6 появится функция Live Translate, которая автоматически переводит речь пользователя в текст или речь на выбранном языке. Доступно 48 языков.
- Для демонстрации Live Translate представитель Google пообщалась с создательницей «Магической уборки» Мари Кондо — смартфон позволил на лету переводить речь с английского на японский и обратно.
- Стоимость Pixel 6 — от $599, у Pixel 6 Pro — от $899. В продаже с 28 октября. В России не продаются.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнёры» выступила спонсором VIII Студенческого конкурса по международному коммерческому арбитражу ВАВТ 2021 «Международная купля-продажа», который прошёл под эгидой Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ МЭР РФ) с 14 по 15 октября 2021 года.
В России, как обычно, не продаются.
Для демонстрации визуализации данных при помощи библиотеки Seaborn будем использовать таблицу bank.csv, взятую из открытых источников, и доработанную мной для демонстрации возможностей нашей библиотеки.
В послевоенной Японии Момофоку Андо придумал наборы из высушённой вермишели и пакетиков специй. Спустя десятилетия его компания Nissin выручает $4,2 млрд в год.
- Арсений, как закончилась данная история? После предоставления всех документов и пояснений по операциям тебе увеличили лимит на снятие наличных?
- Нет, мне ограничили доступ к моему счету и заморозили мои деньги в данном банке без возможности разблокировки.
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