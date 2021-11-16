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Техника
Маша Цепелева

Microsoft вернёт «синий экран смерти» в Windows 11 Статьи редакции

В начальной версии операционной системы он был чёрным, это могло путать техподдержку.

  • Microsoft изменит цвет «экрана смерти» в Windows 11 на исходный синий. Он был чёрным, как и новые экраны входа и выключения, сообщает The Verge.
  • Обновление системы выпустят в ближайшее время. Компания не объясняет, с чем связано изменение. Издание предполагает, что при удалённой работе техподдержке легче будет определить ошибку по синему экрану, а чёрный может ассоциироваться с проблемами монитора.
  • «Синий экран смерти» впервые появился Windows 3.0, он сообщал об ошибках системы или памяти и показывал данные о причинах проблемы.
Чёрный «экран смерти»
Синий «экран смерти» в Windows 8

#новость #windows

1557 просмотров
33 33 комментария
8
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33 комментария
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Pavel Loginov

Black screens matter!

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20
Владимир Кузьмин

Возможно поэтому и отказались, опять-черный, и опять-проблемы, как черный так проблемы... Нехорошие ассоциации не толерантные.

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2
Д Хб

Скоро и от темных тем на мобилках откажутся, ироды!

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2
Andre Macareno

Я хочу увидеть настоящий синий экран

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16
Александр Привалов
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9
Иван Васильев

Изначально спорное решение менять главный опознавательный признак при появлении ошибки, приводящей к падению системы. Даже в самом названии BSOD первым идет обозначение цвета.

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7
MedievalRain

Черный цвет тоже подходит под BSOD :)

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11
Gedevan

Изначально спорное решение менять главный опознавательный признак при появлении ошибки

Я бы сказал опознавательный признак самой операционки. Я бы предложил начинать с него каждую пользовательскую сессию.

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0
Павел Родюков

А ещё им надо запатентовать этот экран - как уникальное свойство Windows

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7
Дмитрий Крайнов

Как рад, как рад, что переехал я на Мак 🤣

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5
Andre Macareno

Так и у мака есть коллега…

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5
Артем Гарбарт

Не хочу конечно разводить холивар, что винда, что мак, что линух – хороши. Но за 5 лет пользования маками не видел этот экран, чего не могу сказать о BSOD...

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4
Феттучини с Креветкой

У мака это BSOR = Black Screen Of Rebirth. Это ж совсем другое! )))

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0
Даниил Мельник

О-о-о да... Мак не вылетает, и ни-ка-ких с ним проблем нет! Вообще без отказная вещь...

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1
Isuzu Dzanarnoghno

В начальной версии операционной системы он был чёрным, это могло путать ИТ-специалистов.

А чем путать, интересно? Айтишники системное сообщение _читают_, а не разглядывают. Пусть там даже зайчики на фоне будут.

А вообще, есть такой анекдот... Надо не кровати переставлять....

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1
Пабы старой Руси

Тоже сначала не понял, а потом представил, как люди в саппорт звонят и рассказывают, что видят чёрный экран, который не могут описать

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2
Александр Привалов

Microsoft вернёт «синий экран смерти»

Т.е. стабильность по-прежнему говно, понятненько

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0
Д Хб

Раз новости о bsod, то стабильность как минимум есть.

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2
Denis Bunegin

Я синий экран смерти в новой windows только тут на скрине увидел впервые. Так что стабильность похоже в десятке все таки норм

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2
Трансгендолёт

Для ностальгирующих вернут частоту его появления как в виндоуз 95

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0
MEGAtraXXXer666

То чего мне так всегда не хватает, особенно в новых продуктах!

Ответить
1
Никита Шультайс

Черный экран, синий экран, скрипты в тех поддержке не меняются :)
https://www.youtube.com/watch?v=kPIdpqz5moU

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1
Последовательный Женя

Название ошибки – это издевательство. В детстве так боялся этого "синего экрана смерти", думал после этого компьютер неси в помойку)
Что иронично, когда впервые произошла серьезная поломка компа, там не было никакого экрана – система просто отключилась без какого-либо предупреждения. Вот тогда я и перестал бояться "синего экрана смерти", хорошо что его вернули) ред.

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0
Д Хб

В тот день вы стали мужчиной!
П.с. посмотрел на ник. Я не до конца уверен в уместности своего комментария.

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1
jianku13

Свой первый крем-брюле я попробовал только в 47. Мы тогда возвращались с рыбалки, дорога была не из простых, -27°, застряли в снегу, вытаскивали часа полтора, от отчаяния спас только кассета Высоцкого, чудом оставшаяся в магнитоле (намедни провожали друга-однополчанина). В единственном открытом магазине по дороге застали только воду и холодильник с мороженым, взяли по брикетику. Я люблю крем-брюле.

Владимир, г. Владимир

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0
Isuzu Dzanarnoghno

Название ошибки – это издевательство.

Вот, кстати, да. Раньше выдавался код ошибки. Не всегда из него можно было что-то понять, но часто - можно.

А теперь большинство системных сообщений вида "упс, че-то произошло". И что с этим делать? :(

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0
Artem Petrenkov

В самой последней строчке пишется Stop code

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2
Kirill

Новости, которые мы заслужили

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0
Юрий Белоножкин

Идеальная новость, дающая массу поводов для комментариев. Потенциальная завязка срачей о преимуществах ОС, уровне занятий продуктологов Майкрософт, ностальгических вспышках и прочим, что будоражит.

Так что да - заслужили.

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0
Последовательный Женя

Думал обновиться, но оказалось, 11 не поддерживает процессор Ryzen 5 2400 G. Удивительно.

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0
Max B

Вот что ковид-то делает! Даже BSOD теперь с QR-кодом )))

Ответить
0
Alexander Benkendorf

Явно политическое решение.
Ничего "плохое" отныне не имеет морального права называться "черным".

Вот например Blacklist переименовали в Blocklist в wow.

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–1
jianku13

Не обижайтесь, всё будет хорошо

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0
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