Microsoft вернёт «синий экран смерти» в Windows 11 Статьи редакции
В начальной версии операционной системы он был чёрным, это могло путать техподдержку.
- Microsoft изменит цвет «экрана смерти» в Windows 11 на исходный синий. Он был чёрным, как и новые экраны входа и выключения, сообщает The Verge.
- Обновление системы выпустят в ближайшее время. Компания не объясняет, с чем связано изменение. Издание предполагает, что при удалённой работе техподдержке легче будет определить ошибку по синему экрану, а чёрный может ассоциироваться с проблемами монитора.
- «Синий экран смерти» впервые появился Windows 3.0, он сообщал об ошибках системы или памяти и показывал данные о причинах проблемы.
Черный экран, синий экран, скрипты в тех поддержке не меняются :)
https://www.youtube.com/watch?v=kPIdpqz5moU
Название ошибки – это издевательство. В детстве так боялся этого "синего экрана смерти", думал после этого компьютер неси в помойку)
Что иронично, когда впервые произошла серьезная поломка компа, там не было никакого экрана – система просто отключилась без какого-либо предупреждения. Вот тогда я и перестал бояться "синего экрана смерти", хорошо что его вернули) ред.
Свой первый крем-брюле я попробовал только в 47. Мы тогда возвращались с рыбалки, дорога была не из простых, -27°, застряли в снегу, вытаскивали часа полтора, от отчаяния спас только кассета Высоцкого, чудом оставшаяся в магнитоле (намедни провожали друга-однополчанина). В единственном открытом магазине по дороге застали только воду и холодильник с мороженым, взяли по брикетику. Я люблю крем-брюле.
Владимир, г. Владимир
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В начальной версии операционной системы он был чёрным, это могло путать техподдержку.
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