Хакеры могут получить удалённый контроль над приложениями и устройствами: в большинстве случаев специальные знания для такой атаки не нужны.

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9 декабря служба облачной безопасности компании Alibaba обнародовала уязвимость «нулевого дня» в библиотеке журналирования log4j для языка программирования Java.

Java — популярный язык программирования и программная платформа. На Java написаны многие веб-приложения, программы для настольных ПК и мобильных устройств.

Apache Log4j — широко используемая библиотека регистрации данных в Java, одна из двух существующих. Она собирает информацию о событиях и ошибках, случившихся во время работы приложений, и сохраняет её в лог-файлах. Например, в веб-приложениях Log4j собирает сведения об устройствах и браузерах пользователей, а в программах для ПК и гаджетах — следит за активностью и подсчитывает время, проведённое людьми в играх.

Библиотека Log4j интегрирована в корпоративное ПО, её код встречается в программах с открытым исходным кодом, а также на серверах государственных учреждений по всему миру.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2021-44228 и максимальный уровень угрозы — 10 баллов из 10 возможных. Потенциально она даёт злоумышленникам удалённый доступ к миллионам устройств в интернете, на которых работает Java.

Специалисты узнали о проблеме в ноябре, во время исследования безопасности сервера игры Minecraft. Они перехватили управление сервером, отправив сообщение в игровой чат. Первую кибератаку с использованием новой уязвимости заметили уже 1 декабря.

Чем эта уязвимость опасна для интернета

Гипотетически энтузиасты и самоучки (так называемые «скрипт киддиз») при помощи Log4Shell могут взламывать сервера крупных компаний. Профессиональное образование для этого не требуется.

PoC-эксплоиты, созданные после объявления об уязвимости, запускаютлюбые программы на удалённых серверах, где установлена Log4j. Хакеру нужно лишь послать запрос на атакуемый сервер, а в запросе указать путь к файлу payload, который позволит удалённо управлять им.



Тестирование показало, что эксплоиты делают возможной атаку даже на очень защищённые облачные сервисы, в частности, Apple iCloud, пишет исследовательская компания Lunasec. Достаточно определённым образом изменить название точки доступа и подключиться к ней с айфона, чтобы воздействовать на облачные серверы Apple, уточняет подробности атаки Greenblock.



Cas van Cooten @chvancooten A story in three parts 😶 #log4j [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a43613f-1df9-565d-88a6-77f2ae27d7b8\/","width":1170,"height":941}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/80329431-3448-5f78-a48b-671e33d3eafe\/","width":719,"height":101}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/62d0fffa-f2a8-5be5-8958-e1b27f257145\/","width":487,"height":197}}}] Специалист по информационной безопасности и менеджер нидерланского подразделения «Делойт» Кас ван Кутен исследовал безопасность Apple iCloud

Под угрозой также оказались серверы техногигантов Google, Microsoft, Tesla, Cisco, Cloudflare, VMware, Amazon, Twitter, Steam, Tencent, Baidu и многих других. Волонтёры также ведут список уязвимого ПО: в список вошло антивирусное ПО компании ESET.

Кроме того, утилита журналирования подключена к популярным фреймворкам, таким как Elasticsearch, Solr и Apache Struts.

Исследователи выяснили, что уязвимы все версии Java, вышедшие до 11 декабря и версии Log4j от 2.0 до 2.14.1. Ситуация осложняется тем, что об уязвимости стало известно до того, как вышло обновление утилиты.

Как Log4Shell используют хакеры

Сразу после первых сообщений о Log4Shell компания Apache выпустила обновление, которое закрывает опасную «дыру» в утилите. Кроме того, компания Cybereason опубликовала«вакцину» для старых версий Log4j. Хакеров это не остановило.

Особенность Log4Shell — большое количество возможных сценариев атаки: получить доступ к нужным серверам можно даже с помощью метаданных фотографий и любых файлов, а также с помощью текста в файле robots.txt на веб-сайте и по электронной почте.



Взломщики используют уязвимость для установки вредоносного ПО на компьютеры жертв, пишет Securitylab. Уже известны случаи удалённой установки ПО Kinsing для майнинга криптовалюты и программ для крупномасштабные DDoS-атак с помощью ботнетов — Mirai и Muhstik.



Хакеры пытаются устанавливать на уязвимые системы фреймворк Cobalt Strike, выяснили в Microsoft. Он позволяет тайно контролировать компьютеры жертв даже после исправления уязвимости и впоследствии — превратить их в ботнет.



На Github опубликован список IP-адресов, с которых хакеры и энтузиасты проводят сканирование и пытаются эксплуатировать Log4Shell. На момент выхода этой статьи в списке 1882 адреса.



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