Зато сразу две большие модели.

{"id":409507,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":409507,"gtm":null} 3850 просмотров

Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что до запуска iPhone 14 осталось менее шести месяцев — так, он должен выйти осенью 2022 года. Он также поделился некоторыми характеристиками новой модели.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Внешне она не будет сильно отличаться от iPhone 12 и iPhone 13. Те же плоские края и закругленные углы, но на моделях Pro будет новые вырезы вместо «чёлки»: круглый для фронтальной камеры и в форме таблетки для Face ID. Полностью встроить Face ID и камеру в дисплей компания сможет только к 2025-2026 годам.

Компания избавится от mini — она продаётся не так хорошо, как бы хотела компания. Экран других моделей станет больше. Всего их будет четыре:

iPhone 14 с экраном с 6,1-дюймовым экраном (15 см).

iPhone 14 Max — с 6,7-дюймовым (17 см).

iPhone 14 Pro — 6,1 дюймов.

И iPhone 14 Pro Max — также 6,7 дюймов.

В моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые появится широкоугольная камера на 48 Мп и процессоры A16. В других останется камера на 12 Мп и чипы A15.