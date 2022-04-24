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Техника
Рая Хачатрян

Bloomberg рассказал подробности об iPhone 14: лучше камера, нет модели mini Статьи редакции

Зато сразу две большие модели.

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Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что до запуска iPhone 14 осталось менее шести месяцев — так, он должен выйти осенью 2022 года. Он также поделился некоторыми характеристиками новой модели.

Внешне она не будет сильно отличаться от iPhone 12 и iPhone 13. Те же плоские края и закругленные углы, но на моделях Pro будет новые вырезы вместо «чёлки»: круглый для фронтальной камеры и в форме таблетки для Face ID. Полностью встроить Face ID и камеру в дисплей компания сможет только к 2025-2026 годам.

Компания избавится от mini — она продаётся не так хорошо, как бы хотела компания. Экран других моделей станет больше. Всего их будет четыре:

  • iPhone 14 с экраном с 6,1-дюймовым экраном (15 см).
  • iPhone 14 Max — с 6,7-дюймовым (17 см).
  • iPhone 14 Pro — 6,1 дюймов.
  • И iPhone 14 Pro Max — также 6,7 дюймов.

В моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые появится широкоугольная камера на 48 Мп и процессоры A16. В других останется камера на 12 Мп и чипы A15.

Apple всё ещё работает над спутниковой связью для iPhone, добавил Гурман. Компания хотела добавить эту функцию в iPhone 13, но на этот раз у неё может получиться, отметил он. Это не значит, что можно звонить кому угодно по спутниковой связи — только для сообщений в чрезвычайных ситуациях.

#новость #apple

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39 комментариев
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Илья Волочков

Короче, очередной "проходяк" походу. Что-то ещё специально ухудшат (или не до конца улучшат), чтобы в 2023 сделать ещё один Amazing. Типа аккумулятора.

Вся эта чехарда уже напоминает Call of duty или FIFA: каждый год ну почти одно. Если так будет продолжаться, то Apple потеряет свою доминантость на рынке.

Нужен реальный Amazing.

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Color Invader

And one more thing...

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No Name

Вроде и да, а как вспомнишь ЦА айфонофилов и понимаешь, что amazing для них это +1 камера или чуть больше экран или памяти

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Андрей Николаев

Какой у телефона должен быть эмейзин?)) Это телефон, блеать. Позвонить, максимум сфоткать, в инете посидеть - любой может. Че вам надо то от телефона такого нового-крутого? Утренний минет? Самостоятельную готовку? Желание заработать хозяину на новую модель?

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melkiyPadonok

Кофеварку некоторые просят

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No Name

Все, что для тебя "это телефон" раньше было "эмейзинг".
Цветной экран - эмейзинг
Гигабайт памяти - эмейзинг
камера больше 1 мегапикселя - эмейзинг
сенсорный экран и интернет - эмейзинг.

Сейчас гугл запилит какую-то эмейзинг фичу в свой телефон и айфон пососаку будет делать.

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Бублик

*комментарий про новости из параллельной вселенной*

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Илья Волочков

Дроч на камеру уже достал. Камера и так уже шикарная, улучшать особо некуда. Ну можно улучшить, но прям разницы не будет всё равно, при слепом тесте уже сложно будет отличить старый Айфон от нового. Ну разница будет, если увеличить в 200 раз и разглядывать пиксели.

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S.Capusta

вспомнился старенький анекдот:

Новый Айфон Про с обновлённой системой трёх камер и технологией LIDAR доставит особую глубину и художественность фотографиям ваших счётчиков воды.

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Сидор

Только сегодня снимал эту композицию на 12 mini.

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Александр Сафронов

В широкоугольной камере ещё есть потенциал для роста, она пока далека от совершенства даже в 13 pro

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Шикарная камера на low res экране айфона, на нормальных экранах того же макбука видно что камера мыльное говно.

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Поджог Сараев

Это не значит, что можно звонить кому угодно по спутниковой связи — только для слива телеметрии
 Пофиксил.

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Arthur N

iPhone 14 Max — с 6,7-дюймовым (26 см).
 Что такое 26 см?

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Рая Хачатрян
Автор

это я считать не умею, спасибо

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Василий Степанофф

просто по Фрейду

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Serge Tikhonenko

Айфон с коллаборацией с лысым из Бразерс.

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Тимур Петров

Я пока не понимаю, как это прокомментировать.

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Andre Macareno

про миньку ожидаемо, жаль, надеюсь, се продолжат делать или опять миник попробуют, когда 13 с продажи снимут

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Andrew Osipov

Только что купил последний айпад. Не даёт выбрать русский язык и добавить русскую Клаву в том числе… 🤦‍♂️

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Norman

Не надо пинять на зеркало коли руки кривые.

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Василий Степанофф

Скажи "Сири, паляница".. и даст выбрать любой язык и на карту Apple еще 1 тыс долларов прилетит

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Dmitry Protasov

Купил новый макбук, все работает. Кроме 1С.
Впрочем, обойдусь без этого дерьма :)

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Stas dyakonov

До нас такой если и доберётся, то сколько стоить будет? Тыс 300 руб?

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Василий Степанофф

ну сейчас курс доллара упадет до 50, думаю, что аккурат тыщ 70 и будет стоить в Greystore

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Себастиан Перейра

сейчас бы смотреть на рисованный курс ЦБ, который мало имеет общего с реальностью
поставщики по другому курсу будут отгружать, причём со 100% оплатой вперёд, что ещё больше поднимет конечную цену
так что я бы так влажно не мечтал

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Василий Степанофф

Что значит рисованный? Мы импортеры, покупаем сейчас доллар по биржевому курсу и оплачиваем через Свифт поставки.

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Dmitry Protasov

Учитывая, что значительная часть поставок тупо не работает - Вы примерно как иранцы в начале пути. Т.е. оптимизма много, а перспектив - с гулькин хрен.

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Василий Степанофф

Это вам по укрТВ сказали? Интересно, иранцы когда-нибудь Нутеллу пробовали.

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Dmitry Protasov

Это мне сказали мои знакомые из Ирана, кстати, там тоже не любят 1С. Дерьмо оно и в Иране дерьмо.

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Василий Степанофф

Знакомые украинцы которые моют жопы пожилым иранским господам? Верю.

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Dmitry Protasov

Известно же, что если разработчику 1С накинуть 100 евро, он будет разговаривать на украинском, мыть жопу иранским господам и работать женой Путина.

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Василий Степанофф

@Инспектор украинский невменько.

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Dmitry Protasov

Василий, я то из России, а Вы из какого кошмара?
Но Ваши попытки навесить на меня Ваши кошмары и комплексы - это весьма печально.

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No Name

Это чел из секты бумажного доллара. У них "реальный" курс 200 рублей за доллар, чем активно пользуются всякие разводилы мамонтов

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Василий Степанофф

Его фамилие не Байдон случаем?

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Dmitry Protasov

Я вот в Баку на проживании - тут курс в 2 раза хуже, чем в РФ.
А в США - еще хуже.

Оттуда и мнение Байдена.

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melkiyPadonok

Супер , возьму 14 промах

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Сергей Исаков

С mini печально конечно. Я б ещё меньше взял, если б было бы. А тут наоборот, новость про то что опять только лопаты останутся 😔😔😔

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