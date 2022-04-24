Bloomberg рассказал подробности об iPhone 14: лучше камера, нет модели mini Статьи редакции
Зато сразу две большие модели.
Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что до запуска iPhone 14 осталось менее шести месяцев — так, он должен выйти осенью 2022 года. Он также поделился некоторыми характеристиками новой модели.
Внешне она не будет сильно отличаться от iPhone 12 и iPhone 13. Те же плоские края и закругленные углы, но на моделях Pro будет новые вырезы вместо «чёлки»: круглый для фронтальной камеры и в форме таблетки для Face ID. Полностью встроить Face ID и камеру в дисплей компания сможет только к 2025-2026 годам.
Компания избавится от mini — она продаётся не так хорошо, как бы хотела компания. Экран других моделей станет больше. Всего их будет четыре:
- iPhone 14 с экраном с 6,1-дюймовым экраном (15 см).
- iPhone 14 Max — с 6,7-дюймовым (17 см).
- iPhone 14 Pro — 6,1 дюймов.
- И iPhone 14 Pro Max — также 6,7 дюймов.
В моделях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max впервые появится широкоугольная камера на 48 Мп и процессоры A16. В других останется камера на 12 Мп и чипы A15.
Apple всё ещё работает над спутниковой связью для iPhone, добавил Гурман. Компания хотела добавить эту функцию в iPhone 13, но на этот раз у неё может получиться, отметил он. Это не значит, что можно звонить кому угодно по спутниковой связи — только для сообщений в чрезвычайных ситуациях.
Сайт либо зажрался, либо имеет какие-то свои крутые цели, неведомые простым смертным :(
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Издание dev.by поговорило с иранскими айтишниками о зарплатах, налогах, иммиграции и ограничениях, накладываемых санкциями.
Короче, очередной "проходяк" походу. Что-то ещё специально ухудшат (или не до конца улучшат), чтобы в 2023 сделать ещё один Amazing. Типа аккумулятора.
Вся эта чехарда уже напоминает Call of duty или FIFA: каждый год ну почти одно. Если так будет продолжаться, то Apple потеряет свою доминантость на рынке.
Нужен реальный Amazing.
And one more thing...
Вроде и да, а как вспомнишь ЦА айфонофилов и понимаешь, что amazing для них это +1 камера или чуть больше экран или памяти
Какой у телефона должен быть эмейзин?)) Это телефон, блеать. Позвонить, максимум сфоткать, в инете посидеть - любой может. Че вам надо то от телефона такого нового-крутого? Утренний минет? Самостоятельную готовку? Желание заработать хозяину на новую модель?
Кофеварку некоторые просят
Все, что для тебя "это телефон" раньше было "эмейзинг".
Цветной экран - эмейзинг
Гигабайт памяти - эмейзинг
камера больше 1 мегапикселя - эмейзинг
сенсорный экран и интернет - эмейзинг.
Сейчас гугл запилит какую-то эмейзинг фичу в свой телефон и айфон пососаку будет делать.
*комментарий про новости из параллельной вселенной*
Дроч на камеру уже достал. Камера и так уже шикарная, улучшать особо некуда. Ну можно улучшить, но прям разницы не будет всё равно, при слепом тесте уже сложно будет отличить старый Айфон от нового. Ну разница будет, если увеличить в 200 раз и разглядывать пиксели.
вспомнился старенький анекдот:
Новый Айфон Про с обновлённой системой трёх камер и технологией LIDAR доставит особую глубину и художественность фотографиям ваших счётчиков воды.
Только сегодня снимал эту композицию на 12 mini.
В широкоугольной камере ещё есть потенциал для роста, она пока далека от совершенства даже в 13 pro
Шикарная камера на low res экране айфона, на нормальных экранах того же макбука видно что камера мыльное говно.
Это не значит, что можно звонить кому угодно по спутниковой связи — только для слива телеметрии
Пофиксил.
iPhone 14 Max — с 6,7-дюймовым (26 см).
Что такое 26 см?
это я считать не умею, спасибо
просто по Фрейду
Айфон с коллаборацией с лысым из Бразерс.
Я пока не понимаю, как это прокомментировать.
про миньку ожидаемо, жаль, надеюсь, се продолжат делать или опять миник попробуют, когда 13 с продажи снимут
Только что купил последний айпад. Не даёт выбрать русский язык и добавить русскую Клаву в том числе… 🤦♂️
Не надо пинять на зеркало коли руки кривые.
Скажи "Сири, паляница".. и даст выбрать любой язык и на карту Apple еще 1 тыс долларов прилетит
Купил новый макбук, все работает. Кроме 1С.
Впрочем, обойдусь без этого дерьма :)
До нас такой если и доберётся, то сколько стоить будет? Тыс 300 руб?
ну сейчас курс доллара упадет до 50, думаю, что аккурат тыщ 70 и будет стоить в Greystore
сейчас бы смотреть на рисованный курс ЦБ, который мало имеет общего с реальностью
поставщики по другому курсу будут отгружать, причём со 100% оплатой вперёд, что ещё больше поднимет конечную цену
так что я бы так влажно не мечтал
Что значит рисованный? Мы импортеры, покупаем сейчас доллар по биржевому курсу и оплачиваем через Свифт поставки.
Учитывая, что значительная часть поставок тупо не работает - Вы примерно как иранцы в начале пути. Т.е. оптимизма много, а перспектив - с гулькин хрен.
Это вам по укрТВ сказали? Интересно, иранцы когда-нибудь Нутеллу пробовали.
Это мне сказали мои знакомые из Ирана, кстати, там тоже не любят 1С. Дерьмо оно и в Иране дерьмо.
Знакомые украинцы которые моют жопы пожилым иранским господам? Верю.
Известно же, что если разработчику 1С накинуть 100 евро, он будет разговаривать на украинском, мыть жопу иранским господам и работать женой Путина.
@Инспектор украинский невменько.
Василий, я то из России, а Вы из какого кошмара?
Но Ваши попытки навесить на меня Ваши кошмары и комплексы - это весьма печально.
Это чел из секты бумажного доллара. У них "реальный" курс 200 рублей за доллар, чем активно пользуются всякие разводилы мамонтов
Его фамилие не Байдон случаем?
Я вот в Баку на проживании - тут курс в 2 раза хуже, чем в РФ.
А в США - еще хуже.
Оттуда и мнение Байдена.
Супер , возьму 14 промах
С mini печально конечно. Я б ещё меньше взял, если б было бы. А тут наоборот, новость про то что опять только лопаты останутся 😔😔😔