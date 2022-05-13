Даже если во всей технике будут одинаковые зарядки, бардак останется: почему «единый стандарт» USB-С не совсем

Евросоюз хочет обязать производителей ставить во всех смартфонах, планшетах и кейсов для наушников одинаковые разъёмы, чтобы пользователям было проще. Но даже у одинаковых внешне проводов могут быть разные характеристики, и как их различать — непонятно.