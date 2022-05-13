Техника
Интенсивный Кирилл

Apple тестирует iPhone с разъёмом USB-C вместо Lightning — Bloomberg Статьи редакции

Смартфоны с таким разъёмом выйдут не раньше 2023 года.

  • Apple тестирует будущие модели iPhone с разъёмом USB-C, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • Также компания разрабатывает адаптер для USB-C — позволит аксессуарам, которые предназначены для разъёма Lightning, работать с будущими смартфонами.
  • Изменения планируют внести не раньше 2023 года. Модели, которые Apple выпустит в 2022 году, выйдут с разъёмом Lightning.
  • В сентябре 2021 года Еврокомиссия предложила сделать USB-C единым зарядным портом для смартфонов и других устройств. Разработка устройств с таким разъёмом поможет Apple соответствовать правилам.
  • При этом, как указывает Bloomberg, Lightning используется и в других устройствах Apple, например, AirPods. Неизвестно, откажется ли компания от этого разъёма полностью.
  • О том, что Apple в 2023 году откажется от Lightning на iPhone в пользу USB-C, в мае заявил и аналитик Мин-Чи Куо.
Техника
Илья Склюев
Даже если во всей технике будут одинаковые зарядки, бардак останется: почему «единый стандарт» USB-С не совсем единый Статьи редакции

Евросоюз хочет обязать производителей ставить во всех смартфонах, планшетах и кейсов для наушников одинаковые разъёмы, чтобы пользователям было проще. Но даже у одинаковых внешне проводов могут быть разные характеристики, и как их различать — непонятно.

IT PRO

#новость #apple

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23 комментария
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Герман Воронов

Жутко раздражает, что нужно дополнительный провод таскать в дополнение к маку и его зарядке. Но, видимо, поскольку у новых маков зарядка magsafe, то этого не избежать и в будущем (если не сокращать скорость зарядки сознательно, используя type-c/type-c кабель)

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Aidar

А разве на type-c все так замечательно? У меня например телефон заряжается только с комплектным адаптером на 65вт
Все равно придется разные провода таскать, как ни крути

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Знатный Тролль

У тебя дело не в тайп си.

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Герман Воронов

Протокол зарядки не совпадает

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Denis Kite

а что мешает то, Asus core i7 заряжается через type -c ? там 120W точно можно пропустить

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Олег Павлов
Также компания разрабатывает адаптер для USB-C — позволит аксессуарам, которые предназначены для разъёма Lightning, работать с будущими смартфонами

Золотая жила! Всего за $99 во всех салонах твоего города)

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Fractal Skabichevsky

Ждём прорывной технологии съёмной SD карты :)

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Daniel Wojewski

ДА НУ НАХ?
Дожили!

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Алеоп

Дело в том, что еще нет

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Vasiliy Balandin

Стандарт который должен быть у каждого теоефона

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Влад Борщ

Тут тоже?

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Kirill Grebenskiy

это не теоефон

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Life Expert

А что там тестировать ? С usb-c у нас будет новый amazing ?)

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Знатный Тролль

Это будет entirely reingeneered The Unification.

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Вика Шевченко

В России всем насрать)

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Удачный ихтиандр

Так насрать, что Apple в список на «параллельный импорт» первым делом включили.

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Герман Воронов

Давно пора!

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DN

Наконец-то…. Джобс в гробу перевернулся

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Антошка Картошка

В USB-C тот ещё бардак с обозначениями, что же там реально под ним скрывается нужно как-то отдельно узнавать.

С другой стороны это всеравно хорошая новость, уж как минимум физически всё будет друг к другу подходить и 5v всегда получишь.

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Valeryi

Щас придумают USB-W и снова придётся все менять.

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Andrey Makarov

Ну наконец-то!

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Алеоп

А что Мин-Чи Куо скажет по поводу курса доллара 🤔

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Пришелец

Тестирует, но продавать не будет.

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