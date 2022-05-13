Apple тестирует iPhone с разъёмом USB-C вместо Lightning — Bloomberg Статьи редакции
Смартфоны с таким разъёмом выйдут не раньше 2023 года.
- Apple тестирует будущие модели iPhone с разъёмом USB-C, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- Также компания разрабатывает адаптер для USB-C — позволит аксессуарам, которые предназначены для разъёма Lightning, работать с будущими смартфонами.
- Изменения планируют внести не раньше 2023 года. Модели, которые Apple выпустит в 2022 году, выйдут с разъёмом Lightning.
- В сентябре 2021 года Еврокомиссия предложила сделать USB-C единым зарядным портом для смартфонов и других устройств. Разработка устройств с таким разъёмом поможет Apple соответствовать правилам.
- При этом, как указывает Bloomberg, Lightning используется и в других устройствах Apple, например, AirPods. Неизвестно, откажется ли компания от этого разъёма полностью.
- О том, что Apple в 2023 году откажется от Lightning на iPhone в пользу USB-C, в мае заявил и аналитик Мин-Чи Куо.
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Жутко раздражает, что нужно дополнительный провод таскать в дополнение к маку и его зарядке. Но, видимо, поскольку у новых маков зарядка magsafe, то этого не избежать и в будущем (если не сокращать скорость зарядки сознательно, используя type-c/type-c кабель)
А разве на type-c все так замечательно? У меня например телефон заряжается только с комплектным адаптером на 65вт
Все равно придется разные провода таскать, как ни крути
У тебя дело не в тайп си.
Протокол зарядки не совпадает
а что мешает то, Asus core i7 заряжается через type -c ? там 120W точно можно пропустить
Золотая жила! Всего за $99 во всех салонах твоего города)
Ждём прорывной технологии съёмной SD карты :)
ДА НУ НАХ?
Дожили!
Дело в том, что еще нет
Стандарт который должен быть у каждого теоефона
Тут тоже?
это не теоефон
А что там тестировать ? С usb-c у нас будет новый amazing ?)
Это будет entirely reingeneered The Unification.
В России всем насрать)
Так насрать, что Apple в список на «параллельный импорт» первым делом включили.
Давно пора!
Наконец-то…. Джобс в гробу перевернулся
В USB-C тот ещё бардак с обозначениями, что же там реально под ним скрывается нужно как-то отдельно узнавать.
С другой стороны это всеравно хорошая новость, уж как минимум физически всё будет друг к другу подходить и 5v всегда получишь.
Щас придумают USB-W и снова придётся все менять.
Ну наконец-то!
А что Мин-Чи Куо скажет по поводу курса доллара 🤔
Тестирует, но продавать не будет.