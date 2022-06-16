Техника
Пространственный теркин30см

«Связной» запустил сервис аренды техники Статьи редакции

Похожие сервисы есть, например, у МТС и «Мегафона», но компании либо перезапускают их, либо сворачивают.

  • «Связной» запустил сервис в партнёрстве со стартапом Arenter, который специализируется на аренде электроники и оборудования, пишет «Коммерсантъ».
  • Арендовать можно смартфоны, телевизоры, проекторы, ноутбуки, планшеты и другие устройства. В том числе — подержанную и уценённую технику. Например, взять MacBook Air можно за 11 840 рублей в неделю или 32 560 в месяц. В будущем ассортимент расширят.
  • Похожий проект с 2019 года был у re:Store с подпиской на iPhone. В октябре 2021 года сервис помесячной аренды смартфонов запустил МТС, в декабре — «Мегафон».
  • В МТС сообщили «Коммерсанту», что планируют перезапустить проект и расширить ассортимент, так как смартфоны люди предпочитают покупать, а не брать в аренду. В «Мегафоне» сообщили, что приостановили его, в re:Store — что большого спроса на подписку сейчас нет.
  • Источник «Ъ», близкий к одному из ритейлеров, объяснил проблемы компаний отсутствием поставок в Россию товаров Samsung и Apple. Другой источник на рынке электроники полагает, что у сервисов мало перспектив, так так «выгода аренды флагмана по цене половины стоимости бюджетного гаджета азиатского бренда в месяц сомнительна».

#новость #новость

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35 комментариев
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Александр Кудин

Аренду огородов надо запускать, сейчас самый сезон)

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Kristina Samoilova

Аренду мангалов и шампуров еще с мая нужно было запустить)

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Александр Кудин

Все этим бузнисменам надо подсказывать

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Котик Котиков

Это говорит уже не о бедности, а о полном обнищании населения. Все идёт по «плану»

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SYNACK

Какой же бред. Ага, и строительную технику в аренду берут из-за бедности.

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Станислав Назаров

А в чем заключается бедность, взять какую нибудь дрель на неделю по цене месячного платежа по кредиту? Скорее даже наоборот.

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Сергей Козлов

Бедность в неумении считать - купленная НАВСЕГДА дрель выходит дешевле платежа за аренду, залога и геморроя с использованием чужой вещи

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Bezoblachno

Мне может и нужна дрель навсегда, а перфоратор - не нужен. И на приставке я готов поиграть неделю и потом забыть на год.
Незахламленная квартира мне важнее вашей выгоды.

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Степан Фадеев

Вы уже купили свой джет или локомотив? Ведь выгоднее иметь своё, чем кормить корпорации?

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Сергей Душечкин

Это говорит о выдуманном мире из методички, в котором живет автор этого комментария... и его друзья с аккаунтами от февраля, марта 2022...

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Слегка Придурковатый

Связной слоупок.

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Александр Дизайнер

Ноутбук в аренду за 11 тыс в неделю ... Думаю у них там очередь ...

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Савва

это яблоко - его в аренду для солидности берут))
пофотались и назад вернули)
другого варианты за что еще можно такие деньги платить я не вижу

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Иван У.

Там еще куча всякой строительно-ремонтной техники, о чем авторка материала не написала. Эта аренда как раз то, что нужно, как по мне. Зачем я буду покупать перфоратор, если он нужен как раз на неделю.

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Сергей Козлов

Справедливости ради - если у тебя нет до сих пор такой нужной вещи как перфоратор, то и в аренде нет необходимости - ты сверлить сам не умеешь

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Uuno Turhopuru

Вы не путаете перфоратор с ударной дрелью? Я вот сверлить умею и перфоратором работать, но перфоратора нет. Объясните, что нужного в перфораторе, чтобы его иметь дома? Если что-то надо перфорировать, то я вызываю специально обученных людей, с перфоратором, строительным пылесосом, лазерным нивелиром и т.п. Если я когда-то захочу потрахаться с ремонтом самому, то аренда всего этого вполне вариант.

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Кавказский единорожек88

Все перезапускают и сворачивают, а Связной сделал открытие и стал отрицательным лидером! (-:

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Незаконный диод
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Элмарз Чербижев

Например, взять MacBook Air можно за 11 840 рублей в неделю или 32 560 в месяц.

Эйр сейчас можно взять за 95000. 3-4 мес и техника отобьется. Неплохо.

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Стэн Виндетта

вся суть в одном фото🤦‍♂️

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Медовар

А ссылка есть?

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Пространственный теркин30см

йеп, добавила

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Аналитический Данила

Forward Leasing вполне себе работает

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Артём Дубков

В принципе аренда ноута полезная штука для студентов например или туристов,но зависит конечно от стоимости,которую пока не озвучили

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Норрин Радд

Цену озвучили. Только зачем студенту MacBook в аренду, если на вторичке можно взять рабочий ноут дешевле, чем за 2 недели аренды.

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Denis Elakhin

а это для чего нужно? арендовать какие-то крутые гаджеты,чтоб сфоткаться в *запрещенном на территории РФ* инстаграм?

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Vilent

В отпуске например) Мне как-то срочно понадобился компьютер, но арендовать не было возможности. Решил проблему с помощью интернет-кафе + удалённый доступ.

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Псков Бурито

Удвиляюсь, как Связной еще жив

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Сергей С.

Обычная комиссионка, как в СССР, только в интернете.

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Аргумент Молотова

"Похожие сервисы есть, например, у МТС и «Мегафона», но компании либо перезапускают их, либо сворачивают."
Решили поучиться на своих ошибках,а не на чужих

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Леонид Бережной

Я думал "Связной" уже накрылся давно. Кто в них инвестирует???

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Andrei M

"Мне только позвонить"

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Mr. Anderson

Если говорить не о макбуках, а о строительном оборудовании, например, то идея хорошая. Какой-нибудь видеоинспекторлогично взять в аренду, а не покупать

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Авторский пёс_анон

А ты с какой целью интересуешься?

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Авторский пёс_анон

Ясненько. Всегда было интересно, зачем люди читают или комментят тех кто не нравится?

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