«Сбер» убрал название банка из юрлица компании, которая разрабатывает «умные» устройства Статьи редакции
Источники «Ъ» говорят, что «Сбер» рассматривает продажу SberDevices, в банке это отрицают.
- «Сбер» в середине июля изменил название ООО «СберДевайсы» (юрлицо SberDevices, разрабатывает приставки SberPlay и SberBox, «умный» телевизор «Салют ТВ», дисплей SberPortal и колонку SberBox Time) на «СалютДевайсы», обнаружил «Коммерсантъ» в базе «СПАРК-Интерфакс». Изменения отражены также в «Контур.Фокусе». В банке заявили изданию, что речь идёт только о переименовании юрлица, так как «Сбер» расширяет стратегии продуктового портфолио голосового помощника «Салют» за счет b2b-решений.
- При этом источники «Ъ» на рынке предполагают, что причина — в ограничениях из-за санкций. По их словам, SberDevices «фактически потеряла возможность закупать в нужном объеме зарубежные ИТ-решения».
- «Сбер» может полностью дистанцироваться от своего подразделения, а интерес к покупке уже проявляют российские ИТ- и телеком-компании, говорит один из источников. Второй утверждает, что банк собирается сфокусироваться на развитии своего основного бизнеса и «формально» выйдет из всего непрофильного. В «Сбере» говорят, что «СберТех» и SberDevices остаются «ключевыми направлениями» для банка.
- Источник «Ъ» говорит, что из SberDevices «уже начинают увольняться сотрудники». По данным HeadHunter, в течение последнего года на сервисе с указанием опыта работы в резюме SberDevices или «СберТеха» было 3,3 тысячи сотрудников, из них 1,7 тысячи без статуса поиска работы, 203 — в активном поиске, 376 рассматривают предложения и 1050 не ищут работу.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. Это означает максимально возможные ограничения, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы. В мае банк вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (теперь «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ. В июне новый владелец активов тоже попал под санкции.
- Также в апреле «Сбер» перестал продавать устройства для «умного» дома — лампочки, розетки и выключатели. Они работали на протоколе от китайской Tuya, которая начала блокировать устройства. Проблему с их подключением банк решает до сих пор, но пока в продажу устройства не вернул.
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А как же именная «экосистема»? Так, глядишь, Сбер просто банком станет (-:
Сарказм, конечно. Понятно, что это контрсанкционные манёвры.
Сбер задачу выполнил-наполнил этот рынок большими (относительно)деньгами
Можно сворачиватся
ться
Очевидно, что из-за санкций. Их приложение Сбер Девайсы удалили вместе с банком. Потом уже другое выложили от другой компании в App Store и Play Маркете
Биг дата, Скрам, Аджайл, Селф органайзинг тимс… А разговоров то было😁
По сути Сбер закупал умные устройства на стороне, и клеил свои шильдики🤦♂️
Белорусский Интеграл лет 10 назад так же мониторы производил😃
Салют!
СриДевайсис андер виндоу.
За 1 евро можно будет купить?
За 600 ₽, как OBI (-:
Мы же не it
Тогда уж "ПокаДевайсы".
А чо, VK или Ростех купят попилить.