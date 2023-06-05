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Техника
Маша Цепелева

Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro Статьи редакции

Материал дополняется

3026 просмотров
  • Устройство сочетает функции дополненной и виртуальной реальности.
  • На гарнитуре доступны приложения «Камера», «Контакты», FaceTime, «Файлы», «Почта», «Карты», «Сообщения», «Музыка», «Заметки», Safari, «Фотографии», и другие.
  • Управлять устройством можно глазами, руками или с помощью Siri.
  • В гарнитуре будут видны глаза пользователя, когда он в режиме дополненной реальности, и скрыты — когда в виртуальной.
  • Можно выводить на виртуальный экран несколько приложений. Можно подключить Mac к гарнитуре по беспроводной связи — открыть его, находясь в гарнитуре, и тогда на виртуальном экране появится рабочий стол компьютера.
  • С помощью гарнитуры можно сделать «пространственное фото или видео».
  • В устройстве можно масштабировать экран для просмотра фильмов или сериалов и превратить его в «экран кинотеатра». Есть режим 3D-просмотра.
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  • Вся передняя часть гарнитуры — стекло, сверху кнопка для съемки фото. Ремешок регулируется по размеру, есть разные цвета.

#новость #apple

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22 комментария
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 Андрей Лакалин

ну че, осталось смарт трубку и смарт ласты изобрести и будет совсем эмейзинг

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Викентий Котвицкий

гарнитура смешной реальности когда

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Илитный Иксперт

Ты в ней живешь, але. Без всякой гарнитуры

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Сергей Леопольдович

Матрица одобряет)

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Бублик static void

Обхохочешься, да

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Иван Серик
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Энтони Лавджой

Порево можно будет заказывать?

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Иван Серик

Порнуха от первого лица! Ее..

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Сергей Леопольдович

Главный вопрос: если в Шарме в ней нырнуть в риф, насколько хорошо и прекрасно будет показывать риф и рыбок?

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Алекс

У всех половозрелых мужчин главный вопрос как он будет показывать баб!

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Shum

Блин, ну это же просто неудобно. Сидеть в этих очках и ковыряться с неидеальными технологиями трекинга в реал-тайме пока у тебя на голове висит горящий пластик.
Когда людей стали не удовлетворять обычные широкие мониторы?
Я никак не могу вкурить откуда движ пошел и запрос. Кроме фантастических романов ничего не приходит на ум.

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Киприан Лейн

©Гуфовский

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debil
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Алекс

Очки нннада?

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Михаил Федоренко

Шикардос

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Прайд Опущенных Петушар

Виртуальный очки, чтобы смотреть на интерфейс системы. Ещё и метавселенную не завезли..

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Pavel Osadchuk

будет на винде работать?

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енот

Интересно куда уходит провод. Первая мысль к iPhone. Почему-то показалось, что аккумулятора у гарнитуры нет - т.е. как раз будет использоваться батарея iPhone для работы 🤔

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Genio Genio

К атомному реактору без возможности разъединения от розетки

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енот

Вопрос снят)

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Genio Genio

Почему в их рекламе всегда такие идеальные лица, люди, идеальные руки?

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Алекс

Зато у вас президент идеальный, цените это!

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22 комментария
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