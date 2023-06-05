Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro Статьи редакции
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- Устройство сочетает функции дополненной и виртуальной реальности.
- На гарнитуре доступны приложения «Камера», «Контакты», FaceTime, «Файлы», «Почта», «Карты», «Сообщения», «Музыка», «Заметки», Safari, «Фотографии», и другие.
- Управлять устройством можно глазами, руками или с помощью Siri.
- В гарнитуре будут видны глаза пользователя, когда он в режиме дополненной реальности, и скрыты — когда в виртуальной.
- Можно выводить на виртуальный экран несколько приложений. Можно подключить Mac к гарнитуре по беспроводной связи — открыть его, находясь в гарнитуре, и тогда на виртуальном экране появится рабочий стол компьютера.
- С помощью гарнитуры можно сделать «пространственное фото или видео».
- В устройстве можно масштабировать экран для просмотра фильмов или сериалов и превратить его в «экран кинотеатра». Есть режим 3D-просмотра.
- Вся передняя часть гарнитуры — стекло, сверху кнопка для съемки фото. Ремешок регулируется по размеру, есть разные цвета.
ну че, осталось смарт трубку и смарт ласты изобрести и будет совсем эмейзинг
гарнитура смешной реальности когда
Ты в ней живешь, але. Без всякой гарнитуры
Матрица одобряет)
Обхохочешься, да
Порево можно будет заказывать?
Порнуха от первого лица! Ее..
Главный вопрос: если в Шарме в ней нырнуть в риф, насколько хорошо и прекрасно будет показывать риф и рыбок?
У всех половозрелых мужчин главный вопрос как он будет показывать баб!
Блин, ну это же просто неудобно. Сидеть в этих очках и ковыряться с неидеальными технологиями трекинга в реал-тайме пока у тебя на голове висит горящий пластик.
Когда людей стали не удовлетворять обычные широкие мониторы?
Я никак не могу вкурить откуда движ пошел и запрос. Кроме фантастических романов ничего не приходит на ум.
©Гуфовский
Очки нннада?
Шикардос
Виртуальный очки, чтобы смотреть на интерфейс системы. Ещё и метавселенную не завезли..
будет на винде работать?
Интересно куда уходит провод. Первая мысль к iPhone. Почему-то показалось, что аккумулятора у гарнитуры нет - т.е. как раз будет использоваться батарея iPhone для работы 🤔
К атомному реактору без возможности разъединения от розетки
Вопрос снят)
Почему в их рекламе всегда такие идеальные лица, люди, идеальные руки?
Зато у вас президент идеальный, цените это!