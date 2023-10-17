Xiaomi представила HyperOS — компания откажется от MIUI в пользу неё Статьи редакции
Первым смартфоном с новой операционной системой станет Xiaomi 14.
- Новую операционную систему анонсировал глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь. На своей странице в Weibo он также опубликовал фотографию, на которой держит Xiaomi 14 с установленной ОС.
- Лэй Цзюнь отметил, что дебют HyperOS — «исторический момент» для компании. По его словам, разработка ОС шла как минимум с 2017 года. По задумке, она должна стать основой для всех продуктов экосистемы Xiaomi, которые смогут «общаться» друг с другом — от устройств интернета вещей до автомобилей.
- HyperOS заменит оболочку MIUI, которую Xiaomi развивает с 2010 года. «С сегодняшнего дня мы постепенно прощаемся с MIUI», — написал Лэй Цзюнь.
- Первым устройством на базе новой ОС станет линейка смартфонов Xiaomi 14, которые компания планирует официально представить на своей ежегодной презентации — та должна пройти 27 октября 2023 года. С 2024-го система будет распространяться по всему миру.
- Технические характеристики ОС неизвестны: кроме того, что она основана на «усовершенствованной Android» и собственной ОС Vela для устройств интернета вещей. Заменят ли ей MIUI на уже проданных смартфонах — также не уточняется. Рассказать детали Xiaomi может на презентации Xiaomi 14.
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ХупарОс
когда я слышу Xiaomi, я сразу вспоминаю этого качевого мужика
Классный!
Придется переходить на другой бренд
на руфон, надеюсь?
А вот это топ. Можно будет скинуть в мессенджер пылесоса сообщение. или позвонить по увлажнителю воздуха. МакОс сосатб
можно будет начать читать рекламу на телефоне и продолжить слушать ее на пылесосе
Может, лучше сделать телефоны нормальными, чтобы по увлажнителям не звонить?
основана на «усовершенствованной Android»
Андроид с нескучными обоями, понятно
Кстати удивительно, новости уже 30 минут, но ещё нет ни одного комментария о том, что своя операционная система не нужна, а нужно просто дружить со всеми.
Чё китаёзы не хотят дружить с теми, кто выпускает две основные мобильные ОС?
Хуавей вот дружил.
Восточные партнеры всего-лишь прикрутили свистоперделки к андроиду
Это не своя ОС, это надстройка над Андроид
Неправдоподобно что они сделали свою ось, скорее всего это какая-то своя сборка Android. Иначе непонятно как они собираются наполнять ее софтом, а без приложений это нафиг никому не надо.
Через плечё. У китаёзов есть яйца, мозги и деньги для того, чтобы запилить свою ОС. У нас нет.
Надеюсь, и правда гипер будет. И рекламу, мож, повыпилят всё-таки?
Хотя... МТС бомбит телегу, может и сюда просочиться (-:
А мой Xiaomi 11T до неё будет?
Не понял. Покупаешь смартфон и ожилаешь 2-3 года обновлений, а тут..
Кстати в топовых моделях её давно нет
А где реклама есть? Она же отключается в меню
Хуже MIUI ничего нет, так что, похрен
Это вы еще не видели оболочки от китайских брендов помельче
Имхо лучшая оболочка сейчас. Что лучше то? Разве голый андроид может сравниться?
никогда не брал китайфоны, железо то вроде норм, но технически у знакомых вечно какие то траблы с ними то одно не работает то другое, то вообще кирпич
Ну если возьмёшь до 20к естественно будет дно, попробуй флагманы, топовые с топ железной от и до ,а не бюджетками работает на равные с другими топами. А брак есть везде к сожалению...
ОДИН вопрос - они удалят злоебучую рекламу или усилят её? 😅 это единственная причина, по которой даже не рассматриваю телефоны этой компании, хотя другие продукты - нравятся
А где эта реклама Вам попадается? Просто несколько лех хожу с Xiaomi.
В бюджетных смартфонах точно не уберут, иначе они перестанут быть бюджетными.
Сейчас не знаю, но в конце 2018 я mi 8 РСТ за ~300 долларов купил. Пусть и с рекламой(которую я не видел:)). Я бы не отказался купить условный mi 14 за 350-400$ с рекламой.
Не удивлюсь, если первыми, кто предложит концепцию Smartphone-as-a-Service, будут китайцы.
Это дичь конечно. Но убирается сменой региона на Великобританию например.
По мне так сразу после покупки надо прошивку альтернативную ставить на базе АОСП
Это какие-то городские легенды вроде.
Там в их родных аппках есть "рекомендации", которые выключаются в настройках. Ну и никто их аппки особо и не юзает.
Её давно уже нет в оболочке
Miui хорошая оболочка. Нпдеюсбнони возьмут лучшее от нее.
Ну все теперь как Хуавей
Дождались
Press F получается
Если будет одна операционка на весь мир , а не как сейчас miui для китая и глобалка для остальных с 70% выпиленными функциями, то будет топ за свои деньги ))
https://www.youtube.com/watch?v=7Twnmhe948A
Сколько можно уже передвигать стулья, Xiaomi? Как всегда выпустите все фишки для Китая,а на глобальных пользователей забьёте болт и у вас ещё хватит совести сказать об отсутствии обратной связи от глобальных пользователей. Я уверен,что всё завалено багрепортами и даже не чешетесь исправлять косяки.
Грошь цена и новой HyperOS
Реклама теперь будет встроена в каждое текстовое поле?
Я не понял, чем она отличается от MIUI?
MIUI это оболочка поверх андроида от гугла с Google Mobile Services.
А HyperOS, Это AOSP опенсоурсная ос. (Android Open Source Project) Андроид без сервисов гугла,
Скорей всего будет как HarmonyOS от хуавея, AOSP +сервисы Хуавея.
Судя по комментариям - не все разобрались как отключается реклама на бюджетных xiaomi
Мусор, реклама и ненужное говно тоже по умолчанию будет неудаляемо средствами ОСи и жить своей жизнью, меняя настройки телефона?