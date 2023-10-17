Техника
Евгения Евсеева

Xiaomi представила HyperOS — компания откажется от MIUI в пользу неё Статьи редакции

Первым смартфоном с новой операционной системой станет Xiaomi 14.

Основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь
  • Новую операционную систему анонсировал глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь. На своей странице в Weibo он также опубликовал фотографию, на которой держит Xiaomi 14 с установленной ОС.
  • Лэй Цзюнь отметил, что дебют HyperOS — «исторический момент» для компании. По его словам, разработка ОС шла как минимум с 2017 года. По задумке, она должна стать основой для всех продуктов экосистемы Xiaomi, которые смогут «общаться» друг с другом — от устройств интернета вещей до автомобилей.
  • HyperOS заменит оболочку MIUI, которую Xiaomi развивает с 2010 года. «С сегодняшнего дня мы постепенно прощаемся с MIUI», — написал Лэй Цзюнь.
  • Первым устройством на базе новой ОС станет линейка смартфонов Xiaomi 14, которые компания планирует официально представить на своей ежегодной презентации — та должна пройти 27 октября 2023 года. С 2024-го система будет распространяться по всему миру.
  • Технические характеристики ОС неизвестны: кроме того, что она основана на «усовершенствованной Android» и собственной ОС Vela для устройств интернета вещей. Заменят ли ей MIUI на уже проданных смартфонах — также не уточняется. Рассказать детали Xiaomi может на презентации Xiaomi 14.

#новость #xiaomi

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69 комментариев
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 tbIkworez
HyperOS
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Иван Серик

ХупарОс

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5 комментариев
Галина Захарова

когда я слышу Xiaomi, я сразу вспоминаю этого качевого мужика

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Artemy

Классный!

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Невероятный Блондин
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Alex R

Придется переходить на другой бренд

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Пятачок в борще

на руфон, надеюсь?

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1 комментарий
Пёсокот
По задумке, она должна стать основой для всех продуктов экосистемы Xiaomi

А вот это топ. Можно будет скинуть в мессенджер пылесоса сообщение. или позвонить по увлажнителю воздуха. МакОс сосатб

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Александр Либер

можно будет начать читать рекламу на телефоне и продолжить слушать ее на пылесосе

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1 комментарий
Dima Alexeev

Может, лучше сделать телефоны нормальными, чтобы по увлажнителям не звонить?

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1 комментарий
Юрий Б.
HyperOS заменит оболочку MIUI,
основана на «усовершенствованной Android»

Андроид с нескучными обоями, понятно

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Пятачок в борще

Кстати удивительно, новости уже 30 минут, но ещё нет ни одного комментария о том, что своя операционная система не нужна, а нужно просто дружить со всеми.

Чё китаёзы не хотят дружить с теми, кто выпускает две основные мобильные ОС?

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lakoros

Хуавей вот дружил.

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джекичян
своя операционная система

Восточные партнеры всего-лишь прикрутили свистоперделки к андроиду

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2 комментария
К М

Это не своя ОС, это надстройка над Андроид

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Георгий Хромченко

Неправдоподобно что они сделали свою ось, скорее всего это какая-то своя сборка Android. Иначе непонятно как они собираются наполнять ее софтом, а без приложений это нафиг никому не надо.

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дед Мазай и ёжики
Чё

Через плечё. У китаёзов есть яйца, мозги и деньги для того, чтобы запилить свою ОС. У нас нет.

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Вадим Д.

Надеюсь, и правда гипер будет. И рекламу, мож, повыпилят всё-таки?
Хотя... МТС бомбит телегу, может и сюда просочиться (-:

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Иван Серик

А мой Xiaomi 11T до неё будет?
Не понял. Покупаешь смартфон и ожилаешь 2-3 года обновлений, а тут..

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5 комментариев
Ale K

Кстати в топовых моделях её давно нет

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Framework Юзернеймович

А где реклама есть? Она же отключается в меню

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Александр Пустовалов

Хуже MIUI ничего нет, так что, похрен

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Alexander

Это вы еще не видели оболочки от китайских брендов помельче

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Ware Wow

Имхо лучшая оболочка сейчас. Что лучше то? Разве голый андроид может сравниться?

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1 комментарий
Станислав Петраков

никогда не брал китайфоны, железо то вроде норм, но технически у знакомых вечно какие то траблы с ними то одно не работает то другое, то вообще кирпич

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Rafa Ramazanoff

Ну если возьмёшь до 20к естественно будет дно, попробуй флагманы, топовые с топ железной от и до ,а не бюджетками работает на равные с другими топами. А брак есть везде к сожалению...

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Serge Schukin

ОДИН вопрос - они удалят злоебучую рекламу или усилят её? 😅 это единственная причина, по которой даже не рассматриваю телефоны этой компании, хотя другие продукты - нравятся

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Степан Фадеев

А где эта реклама Вам попадается? Просто несколько лех хожу с Xiaomi.

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1 комментарий
Александр Озерцов

В бюджетных смартфонах точно не уберут, иначе они перестанут быть бюджетными.

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2 комментария
Александр Ненадо

Сейчас не знаю, но в конце 2018 я mi 8 РСТ за ~300 долларов купил. Пусть и с рекламой(которую я не видел:)). Я бы не отказался купить условный mi 14 за 350-400$ с рекламой.

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1 комментарий
Suntori

Не удивлюсь, если первыми, кто предложит концепцию Smartphone-as-a-Service, будут китайцы.

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1 комментарий
Beton

Это дичь конечно. Но убирается сменой региона на Великобританию например.

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К М

По мне так сразу после покупки надо прошивку альтернативную ставить на базе АОСП

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Ware Wow

Это какие-то городские легенды вроде.
Там в их родных аппках есть "рекомендации", которые выключаются в настройках. Ну и никто их аппки особо и не юзает.

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Ale K

Её давно уже нет в оболочке

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Эй Артем

Miui хорошая оболочка. Нпдеюсбнони возьмут лучшее от нее.

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джага джага

Ну все теперь как Хуавей

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Рустам А.

Дождались

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Олег Воронов
«С сегодняшнего дня мы постепенно прощаемся с MIUI»

Press F получается

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Михаил

Если будет одна операционка на весь мир , а не как сейчас miui для китая и глобалка для остальных с 70% выпиленными функциями, то будет топ за свои деньги ))

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Artemy

https://www.youtube.com/watch?v=7Twnmhe948A

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Αιιροm

Сколько можно уже передвигать стулья, Xiaomi? Как всегда выпустите все фишки для Китая,а на глобальных пользователей забьёте болт и у вас ещё хватит совести сказать об отсутствии обратной связи от глобальных пользователей. Я уверен,что всё завалено багрепортами и даже не чешетесь исправлять косяки.
Грошь цена и новой HyperOS

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Oleg Korzhanov

Реклама теперь будет встроена в каждое текстовое поле?

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Bill

Я не понял, чем она отличается от MIUI?

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lakoros

MIUI это оболочка поверх андроида от гугла с Google Mobile Services.
А HyperOS, Это AOSP опенсоурсная ос. (Android Open Source Project) Андроид без сервисов гугла,
Скорей всего будет как HarmonyOS от хуавея, AOSP +сервисы Хуавея.

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N M

Судя по комментариям - не все разобрались как отключается реклама на бюджетных xiaomi

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Лена Головач

Мусор, реклама и ненужное говно тоже по умолчанию будет неудаляемо средствами ОСи и жить своей жизнью, меняя настройки телефона?

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Градибор Пожарский
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66 комментариев
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