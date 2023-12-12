Figma выпустила мини-клавиатуру для настройки быстрых действий в приложении за $139 Статьи редакции
Её также можно использовать для работы с другими программами.
- Компания Figma, которая разрабатывает онлайн-сервис для дизайнеров, представила микроконтроллер Creator Micro с 12 клавишами и двумя регуляторами для быстрого использования разных функций в приложении. Устройство разработано в партнёрстве с производителем клавиатур Work Louder. Оно доступно для предзаказа в США за $139.
- Контроллер позволяет настроить до 48 сочетаний клавиш в Figma из 150 возможных, рассказали в компании. Среди них — переключение между инструментами, создание и группировка компонентов, выравнивание элементов, копирование в формат PNG и другие функции. Кроме того, устройство можно использовать для работы с другими программами.
- В комплект входят три набора сменных клавиш: полностью чёрный, со значками функций, а также в фирменных цветах Figma.
- Как отмечает The Verge, это первое аппаратное устройство, выпущенное компанией, однако настроить быстрые действия в Figma можно и на других мини-клавиатурах.
2K показов
2K открытий
Помню 10 лет назад, когда Лебедев ещё был легендой а не мемчиком с синими волосами, его студия выпустила целую линейку программируемых клавиатур. Да ещё и с экранчиком на каждой клавише. Рынок очень бурно и с интересом обсуждал, но потом как-то интерес к таким устройствам угас.
до сих пор классно смотрится
И такая была. Я вообще не иронично считаю, что это самый крутой русский проект в сфере потребительских технологий (или как это назвать?).
2009 год они уже были
Они по качеству были угг, экраны быстро умирали и сама клавиатура была посредственной
Да, крутая шука
Лебедев всегда был сыном подруги жены Чубайса и его клавиатура не пошла потому, что человек еще на этапе обсуждения не захотел смирится с тем фактом, что цена конечного продукта будет очень высокой, что не позволит данному девайсу завоевать любовь и признание у пользователей.
Он же Оптимус так и не выпустил. Хотя Мини вроде вышла.
Но когда она вышла, я уже много лет клавиатуры, у которых клавиши высотой с Бурж Халифа и ход — как до Фиджи и обратно пешком, не воспринимал как рабочий инструмент. Только слим.
Пусть педали еще выпустит, чтобы кратно увеличить число комбинаций
Такую?)
"и фару на лоб приделать, чтоб и ночью работал" (с)
Звучит и выглядит круто, но вот в плане удобства сомневаюсь)
Крутость в чем? В том что они numpad сделали?)
Посидел, подумал, какую бы еще дичь можно выпустить и придумал тренажор для ягодиц: значит кладем в задние карманы беспроводные датчики, которые напряженную ягодицу фиксируют. Биндим сигнал с них будто это клик мышки и прокачиваем задницу в процессе серфинга в интернете. А если в прцоессе работы это делать, то вапще
Мсье знает толк в извращениях
Зачем два датчика, если можно установить один посередине и точно также будет срабатывать клик при напряжении с двух сторон.
Как будто бы проще было приложение для айфона, где крупные кнопки - и просто кладешь телефон рядом с ноутом на зарядку, чтобы экран не выключался и тыкаешь кнопки.
Зачем эта игра в железо в 2023 году?
Сенсорные кнопки зло.
В машинах это остопиздело уже, когда вместо тактильно приятных кнопочек, всё все включаемые системы пихают в дисплей. Это ещё и неудобно, когда во время движения нужно например какой-нибудь обогрев выключить. Вместо кнопки, которую вслепую можно нажать, нужно отвлекаться на монитор.
С клавиатурой точно так же. Нажать вслепую или смотреть в какой-то телефон. Другое дело, что горячие клавиши всем будут удобнее.
Сэкономлю вам сотни долларов
сейчас бы им в сторону ии смотреть чем в сторону дополнительных кнопок
А комбинацией клавиш нельзя настроить?
Когда кнопки без иконок:
У меня тоже на клавиатуре все кнопки без иконок, стерлись))
Они есть для дизайнеров и подороже и с крутилками
Это удобная штука для людей с организационным бзиком
Когда ты дизайнер, но хочешь быть ещё и магом
Чето не понимаю, а не проще комбинации хоткеев попрактиковать и запомнить?
Почему всё это говно продают по такому дикому оверпрайсу? Реально за 150 баксов покупается очень хорошая полноценная клава, например.
Недавно на реддите всплывал один тип, который на стрим деке биндил кнопки для фигмы, но это же просто ужас. Это тебе нужно руку с клавиатуры убрать, отвести взгляд на отдельную приблуду и нажать кнопку, хотя все хоткеи имеются под рукой на одной клавиатуре.