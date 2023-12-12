Техника
Артур Томилко

Figma выпустила мини-клавиатуру для настройки быстрых действий в приложении за $139 Статьи редакции

Её также можно использовать для работы с другими программами.

  • Компания Figma, которая разрабатывает онлайн-сервис для дизайнеров, представила микроконтроллер Creator Micro с 12 клавишами и двумя регуляторами для быстрого использования разных функций в приложении. Устройство разработано в партнёрстве с производителем клавиатур Work Louder. Оно доступно для предзаказа в США за $139.
  • Контроллер позволяет настроить до 48 сочетаний клавиш в Figma из 150 возможных, рассказали в компании. Среди них — переключение между инструментами, создание и группировка компонентов, выравнивание элементов, копирование в формат PNG и другие функции. Кроме того, устройство можно использовать для работы с другими программами.
  • В комплект входят три набора сменных клавиш: полностью чёрный, со значками функций, а также в фирменных цветах Figma.
Наборы клавиш Creator Micro
  • Как отмечает The Verge, это первое аппаратное устройство, выпущенное компанией, однако настроить быстрые действия в Figma можно и на других мини-клавиатурах.

#новости #figma

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67 комментариев
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 Alexander

Помню 10 лет назад, когда Лебедев ещё был легендой а не мемчиком с синими волосами, его студия выпустила целую линейку программируемых клавиатур. Да ещё и с экранчиком на каждой клавише. Рынок очень бурно и с интересом обсуждал, но потом как-то интерес к таким устройствам угас.

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умный человек

до сих пор классно смотрится

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Адам Ньюман

И такая была. Я вообще не иронично считаю, что это самый крутой русский проект в сфере потребительских технологий (или как это назвать?).

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Мимо проходивший

2009 год они уже были

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1 комментарий
Life Expert

Они по качеству были угг, экраны быстро умирали и сама клавиатура была посредственной

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1 комментарий
S K

Да, крутая шука

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HEIM

Лебедев всегда был сыном подруги жены Чубайса и его клавиатура не пошла потому, что человек еще на этапе обсуждения не захотел смирится с тем фактом, что цена конечного продукта будет очень высокой, что не позволит данному девайсу завоевать любовь и признание у пользователей.

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22 комментария
Император Нолимоций

Он же Оптимус так и не выпустил. Хотя Мини вроде вышла.

Но когда она вышла, я уже много лет клавиатуры, у которых клавиши высотой с Бурж Халифа и ход — как до Фиджи и обратно пешком, не воспринимал как рабочий инструмент. Только слим.

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ИмФам2

Пусть педали еще выпустит, чтобы кратно увеличить число комбинаций

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Ivan Mart

Такую?)

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4 комментария
Dmitry Shmakov

"и фару на лоб приделать, чтоб и ночью работал" (с)

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Ashley Green

Звучит и выглядит круто, но вот в плане удобства сомневаюсь)

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Ivan Mart

Крутость в чем? В том что они numpad сделали?)

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1 комментарий
ИмФам2

Посидел, подумал, какую бы еще дичь можно выпустить и придумал тренажор для ягодиц: значит кладем в задние карманы беспроводные датчики, которые напряженную ягодицу фиксируют. Биндим сигнал с них будто это клик мышки и прокачиваем задницу в процессе серфинга в интернете. А если в прцоессе работы это делать, то вапще

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Alexander

Мсье знает толк в извращениях

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2 комментария
Карл Кесслер

Зачем два датчика, если можно установить один посередине и точно также будет срабатывать клик при напряжении с двух сторон.

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5 комментариев
Sergei Soloviev

Как будто бы проще было приложение для айфона, где крупные кнопки - и просто кладешь телефон рядом с ноутом на зарядку, чтобы экран не выключался и тыкаешь кнопки.

Зачем эта игра в железо в 2023 году?

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Ivan Mart

Сенсорные кнопки зло.
В машинах это остопиздело уже, когда вместо тактильно приятных кнопочек, всё все включаемые системы пихают в дисплей. Это ещё и неудобно, когда во время движения нужно например какой-нибудь обогрев выключить. Вместо кнопки, которую вслепую можно нажать, нужно отвлекаться на монитор.
С клавиатурой точно так же. Нажать вслепую или смотреть в какой-то телефон. Другое дело, что горячие клавиши всем будут удобнее.

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Ivan Mart
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Хэппи милф

Сэкономлю вам сотни долларов

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Отнюдь

сейчас бы им в сторону ии смотреть чем в сторону дополнительных кнопок

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Techno George

А комбинацией клавиш нельзя настроить?

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умный человек

Когда кнопки без иконок:

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HEIM

У меня тоже на клавиатуре все кнопки без иконок, стерлись))

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Rafa Ramazanoff
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Случайные фотографии

Они есть для дизайнеров и подороже и с крутилками

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лука

Это удобная штука для людей с организационным бзиком

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Андрей Самарин

Когда ты дизайнер, но хочешь быть ещё и магом

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Огурец Молодец

Чето не понимаю, а не проще комбинации хоткеев попрактиковать и запомнить?

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H0ttabych .

Почему всё это говно продают по такому дикому оверпрайсу? Реально за 150 баксов покупается очень хорошая полноценная клава, например.

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Evgeniy Chaplygin

Недавно на реддите всплывал один тип, который на стрим деке биндил кнопки для фигмы, но это же просто ужас. Это тебе нужно руку с клавиатуры убрать, отвести взгляд на отдельную приблуду и нажать кнопку, хотя все хоткеи имеются под рукой на одной клавиатуре.

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64 комментария
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