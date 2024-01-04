Microsoft выпустила в США тостер в стиле Xbox Series S Статьи редакции
Спустя почти год после появления его изображений в сети.
- В начале января 2024 года тостер от Microsoft поступил в продажу в США. Впервые СМИ сообщили о предстоящем релизе в стиле Xbox Series S ещё в марте 2023 года.
- Тостер в стиле младшей консоли стоит $40. Он поджаривает хлеб так, чтобы на нём остался символ Xbox.
- Это не первый подобный продукт от Microsoft. В 2021 году компания выпустила мини-холодильник в стиле Series X.
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Теперь папа сможет ловко пошутить на просьбу сына «Папа, купи мне Xbox»
Нормальный сын попросит Play Station
или девушка над своим парнем)в ответ на швабру дайсон
РЖАМБА
Это что шутка какая то?
а почему бы и да. прикольный аксессуар для поклонников, и стоит копейки
ахахах а что дальше будет микроволновка?)
Не, не так круто как холодильник был