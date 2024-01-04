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Microsoft выпустила в США тостер в стиле Xbox Series S Статьи редакции

Спустя почти год после появления его изображений в сети.

  • В начале января 2024 года тостер от Microsoft поступил в продажу в США. Впервые СМИ сообщили о предстоящем релизе в стиле Xbox Series S ещё в марте 2023 года.
  • Тостер в стиле младшей консоли стоит $40. Он поджаривает хлеб так, чтобы на нём остался символ Xbox.
  • Это не первый подобный продукт от Microsoft. В 2021 году компания выпустила мини-холодильник в стиле Series X.

#новости #microsoft #xbox

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8 комментариев
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 Вася Пражкин

Теперь папа сможет ловко пошутить на просьбу сына «Папа, купи мне Xbox»

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Techno George

Нормальный сын попросит Play Station

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Vyacheslav Latkin

или девушка над своим парнем)в ответ на швабру дайсон

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Kato

РЖАМБА

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Игорь Раду

Это что шутка какая то?

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Дмитрий Зима

а почему бы и да. прикольный аксессуар для поклонников, и стоит копейки

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Алексей Толокин

ахахах а что дальше будет микроволновка?)

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Я сказал свое имя машине

Не, не так круто как холодильник был

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5 комментариев
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