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vc.ru
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Таня Боброва
Телеграм

Сбой у Telegram: пользователи пожаловались на медленную загрузку фотографий и сообщений

Это второй сбой за неделю.

Обновлено в 15:18 мск. Количество жалоб на сбой в работе мессенджера начало снижаться и на 15:24 мск составляет около 3000. На пике количество жалоб достигало 28,8 тысячи.

  • Некоторые пользователи начали жаловаться на проблемы в работе Telegram днём 3 октября 2024 года. На сайте Downdetector.su на 14:29 мск почти 15 тысяч жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и других регионов. Сбой также фиксирует сайт Downradar.
  • В частности, пользователи жалуются, что не загружаются медиафайлы, не приходят сообщения и не обновляются каналы. Некоторые сообщают, что проблемы есть как с приложением, так и с веб-версией. У редакторов vc.ru также наблюдаются перебои в работе мессенджера.
  • До этого пользователи жаловались на сбой у Telegram 1 октября 2024 года: они также отмечали долгую загрузку медиафайлов и сообщений.
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#новости #telegram

1818
11
11
11
115
115 комментариев
Unknown

Дуров верни стену

23
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Вассерман

Стену, как и 2007 никто и никогда не вернет :(

5
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Неприемлемый разговор

Верни рабочий тг.

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Николай Околог

французы скачивают данные пользователей.
ждем звонков: бомжур же суи поддержка сбербанка

15
5
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Alex Shevchenko

Бонжур ёпта))

6
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Борис

Мьсе, же нема па сис жур.

2
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Георгий Ново

😂

1
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