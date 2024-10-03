Сбой у Telegram: пользователи пожаловались на медленную загрузку фотографий и сообщений

Это второй сбой за неделю.Обновлено в 15:18 мск. Количество жалоб на сбой в работе мессенджера начало снижаться и на 15:24 мск составляет около 3000. На пике количество жалоб достигало 28,8 тысячи.Некоторые пользователи начали жаловаться на проблемы в работе Telegram днём 3 октября 2024 года. На сайте Downdetector.su на 14:29 мск почти 15 тысяч жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и других регионов. Сбой также фиксирует сайт Downradar.В частности, пользователи жалуются, что не загружаются медиафайлы, не приходят сообщения и не обновляются каналы. Некоторые сообщают, что проблемы есть как с приложением, так и с веб-версией. У редакторов vc.ru также наблюдаются перебои в работе мессенджера.До этого пользователи жаловались на сбой у Telegram 1 октября 2024 года: они также отмечали долгую загрузку медиафайлов и сообщений.У вас работает Telegram? Работает стабильно.Работает, но с перебоями.Не работает.Не пользуюсь Telegram или хочу посмотреть ответы.Нет голосовАнонимный#новости #telegram
Дуров верни стену
Стену, как и 2007 никто и никогда не вернет :(
Верни рабочий тг.
французы скачивают данные пользователей.
ждем звонков: бомжур же суи поддержка сбербанка
Бонжур ёпта))
Мьсе, же нема па сис жур.
😂