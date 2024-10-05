В Telegram появились «Подарки» и платформа для отправки кодов подтверждения

А также новые категории для жалоб на контент. Мессенджер выпустил обновление, в котором добавили функцию отправки «подарков». Пользователи получили возможность отправлять друг другу анимированные изображения и оплачивать их «Звёздами» (внутренней валютой Telegram).Получатель может добавить «подарок» в свой профиль или обменять его на часть стоимости в «звёздах».Telegram также запустил платформу для отправки кодов подтверждения, с помощью которой компании, сайты или приложения могут верифицировать номера телефонов клиентов. Коды будут приходить напрямую в мессенджер, а оплатить их можно через платформу Fragment — отправка обойдётся в $0,01 за пользователя.В приложение для Android добавили поддержку прямых трансляций в режиме RTMP. Пользователи могут генерировать ключи — и управлять видеотрансляциями с помощью популярных программ для стриминга, например, OBS Studio или XSplit BroadcasterВ приложении для iOS улучшили работу видеочатов. Теперь они потребляют меньше ресурсов и заряда аккумулятора, а также не перегревают устройство.В меню для жалоб на контент появились новые категории: «Мошенничество или спам» и «Фишинг».#новости #telegram
Опять свистелки и переделки, лишь бы не фиксить баги
А какие баги нужно фиксить ?
Такие свистоперделки мне нравятся
Такой мощный духман скуфов с Одноклассников, фу
тебя то не хватало со своим счастьем
цветочки, сердечки и мишки — это, конечно, хорошо, но где злыдень-орангутан и рыдающая утка, которые были в бете для андроида 😡