Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Крипто
Мнения
Путешествия
Сервисы
Маркетплейсы
Личный опыт
Техника
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Телеграм

В Telegram появились «Подарки» и платформа для отправки кодов подтверждения

А также новые категории для жалоб на контент.

  • Мессенджер выпустил обновление, в котором добавили функцию отправки «подарков». Пользователи получили возможность отправлять друг другу анимированные изображения и оплачивать их «Звёздами» (внутренней валютой Telegram).
  • Получатель может добавить «подарок» в свой профиль или обменять его на часть стоимости в «звёздах».
  • Telegram также запустил платформу для отправки кодов подтверждения, с помощью которой компании, сайты или приложения могут верифицировать номера телефонов клиентов. Коды будут приходить напрямую в мессенджер, а оплатить их можно через платформу Fragment — отправка обойдётся в $0,01 за пользователя.
  • В приложение для Android добавили поддержку прямых трансляций в режиме RTMP. Пользователи могут генерировать ключи — и управлять видеотрансляциями с помощью популярных программ для стриминга, например, OBS Studio или XSplit Broadcaster
  • В приложении для iOS улучшили работу видеочатов. Теперь они потребляют меньше ресурсов и заряда аккумулятора, а также не перегревают устройство.
  • В меню для жалоб на контент появились новые категории: «Мошенничество или спам» и «Фишинг».

#новости #telegram

55
11
11
42
42 комментария
Хэппи милф

Опять свистелки и переделки, лишь бы не фиксить баги

4
Ответить
Rafa Ramazanoff

А какие баги нужно фиксить ?

Ответить
Михаил Анюков

Такие свистоперделки мне нравятся

Ответить
Максим Исаев
3
Ответить
дед Мазай и душнилы

Такой мощный духман скуфов с Одноклассников, фу

2
Ответить
Nikita

тебя то не хватало со своим счастьем

Ответить
Полина Лааксо

цветочки, сердечки и мишки — это, конечно, хорошо, но где злыдень-орангутан и рыдающая утка, которые были в бете для андроида 😡

2
1
Ответить