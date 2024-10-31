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Полина Лааксо
Телеграм

Telegram включил монетизацию для ботов и мини-приложений и разрешил прикреплять фотографии и видео к уже отправленным сообщениям

Для этого нужно зажать публикацию, выбрать «Изменить» и добавить недостающий медиафайл.

  • Владельцы ботов и мини-приложений, которые разрешат показывать в своих сервисах официальную рекламу, будут получать часть рекламной выручки Telegram.
  • Вознаграждение можно вывести через платформу Fragment или потратить на оплату рекламных объявлений в мессенджере, коллекционный никнейм и розыгрыш подписок Premium.
Объявления показываются в верхней части интерфейса приложения
  • Часть новых улучшений коснулась видео. Подписчики каналов с аудиторией от «нескольких» тысяч человек теперь могут вручную выбирать качество при просмотре: низкое, среднее или высокое. Но система также сама подберёт оптимальное в зависимости от скорости интернет-соединения.
  • Чтобы авторы могли выкладывать ролики высокого качества, мессенджер начнёт самостоятельно оптимизировать их для пользователей, сохраняя сразу несколько вариантов с разной степенью сжатия.
  • Добавили также «мгновенное» ускорение и замедление жестами: необходимо коснуться правой части экрана и, удерживая палец, провести влево или вправо. Если убрать палец — ускорение или замедление отключится.
  • На Android также добавили перемотку жестом: двойное нажатие на левую часть перемотает видеоролик на десять секунд назад, а на правую — вперёд.
Выбрать качество можно через шестерёнку в верхней части интерфейса
Как работает ускорение ролика
  • Среди других обновлений — возможность посмотреть, когда автор отредактировал сообщение, и прикрепить к хештегу в канале или группе юзернейм сообщества, чтобы при нажатии на него выдача показывала публикации только из этого канала или группы. Все опции доступны в последнем обновлении.
Если зажать отредактированное сообщение, появится надпись: «Изменено [в такой-то день и такой-то час]»
Поиск по хештегу в рамках одного канала

#новости #telegram

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25 комментариев
Krem-brulee

разрешил прикреплять фотографии и видео к уже отправленным сообщениям

Рановато, надо было в 2028 году сделать

12
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Vladimir Ivanov

Все самое лучшее будет в 2030... Надо только потерпеть

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Вадим Д.

Свершилось! Картинки к отправленным, аллилуйя, телебратья и телесёстры!

5
1
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S.Capusta

А куда перевод дели? Как теперь читать про иранские и китайские прокси?
Одно внедрили, другое поломали?

1
1
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Елизавета Дроздова

Это просто нереальное достижение!

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Илья

Через минуту после прочтения новости, уже забыл все новые функции🙄

2
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кринге

их уже слишком много, но ничего интересного нет

2
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