Telegram включил монетизацию для ботов и мини-приложений и разрешил прикреплять фотографии и видео к уже отправленным сообщениям

Для этого нужно зажать публикацию, выбрать «Изменить» и добавить недостающий медиафайл.Владельцы ботов и мини-приложений, которые разрешат показывать в своих сервисах официальную рекламу, будут получать часть рекламной выручки Telegram.Вознаграждение можно вывести через платформу Fragment или потратить на оплату рекламных объявлений в мессенджере, коллекционный никнейм и розыгрыш подписок Premium.Объявления показываются в верхней части интерфейса приложенияЧасть новых улучшений коснулась видео. Подписчики каналов с аудиторией от «нескольких» тысяч человек теперь могут вручную выбирать качество при просмотре: низкое, среднее или высокое. Но система также сама подберёт оптимальное в зависимости от скорости интернет-соединения.Чтобы авторы могли выкладывать ролики высокого качества, мессенджер начнёт самостоятельно оптимизировать их для пользователей, сохраняя сразу несколько вариантов с разной степенью сжатия.Добавили также «мгновенное» ускорение и замедление жестами: необходимо коснуться правой части экрана и, удерживая палец, провести влево или вправо. Если убрать палец — ускорение или замедление отключится.На Android также добавили перемотку жестом: двойное нажатие на левую часть перемотает видеоролик на десять секунд назад, а на правую — вперёд.Выбрать качество можно через шестерёнку в верхней части интерфейсаКак работает ускорение роликаСреди других обновлений — возможность посмотреть, когда автор отредактировал сообщение, и прикрепить к хештегу в канале или группе юзернейм сообщества, чтобы при нажатии на него выдача показывала публикации только из этого канала или группы. Все опции доступны в последнем обновлении.Если зажать отредактированное сообщение, появится надпись: «Изменено [в такой-то день и такой-то час]»Поиск по хештегу в рамках одного канала#новости #telegram
разрешил прикреплять фотографии и видео к уже отправленным сообщениям
Рановато, надо было в 2028 году сделать
Все самое лучшее будет в 2030... Надо только потерпеть
Свершилось! Картинки к отправленным, аллилуйя, телебратья и телесёстры!
А куда перевод дели? Как теперь читать про иранские и китайские прокси?
Одно внедрили, другое поломали?
Это просто нереальное достижение!
Через минуту после прочтения новости, уже забыл все новые функции🙄
их уже слишком много, но ничего интересного нет