Павел Дуров рассказал о «виральном» мини-приложении в Telegram, которое за десять дней работы выручило $500 тысяч

Или более 49 млн рублей по курсу на 15 ноября 2024 года.По словам основателя мессенджера, разработчик сделал его один за два дня в перерывах от основной работы. Бюджета не рекламу якобы не было — и «завирусилось» оно благодаря «блестящей задумке» и «минималистичному дизайну».Дуров не дал ссылку на приложение и не привёл название, но поставил эмодзи хештега и уточнил: оно входит в топ четырёх самых «кассовых» приложений. На 15 ноября 2024 года это бот #Memhash — с ежемесячно активной аудиторией в 248 тысяч пользователей.В приложении нужно майнить токены за счёт мощности своего устройства. Из-за этого последнее может нагреваться — особенно если включить «Турбо-режим» в настройках, чтобы увеличить мощность майнинга «примерно в четыре раза».Задача расходует игровую энергию — восстановить её можно в том числе выполняя задания. Среди них — подписка на канал проекта и приглашение других пользователей.Общая эмиссия токенов — 1 млрд. На момент публикации заметки добыто 11%. Количество держателей — 22,4 тысячи человек. Первое место в лидерской таблице занимает Дуров.Майнинг должен продлиться «примерно» 60 дней и завершиться к концу декабря 2024 года, пишут разработчики. Когда все токены будут добыты, их якобы «распределят в блокчейне TON среди майнеров». Других подробностей пока нет.Лидерская таблица. Скриншот vc.ruНа момент публикации доступ к майнингу ограничен — «из-за высокого спроса и того, что приложение ещё не полностью выпущено».Чтобы начать майнить, нужно перевести «звёзды», внутреннюю валюту Telegram. Стоимость зависит от устройства. Например, в iOS-приложении сервис просит 999 «звёзд» (1000 «звёзд» — 2500 рублей), на Windows — 748.Доступ ограничивали и 4 ноября 2024 года, когда пользователей было меньше 700 человек. Тогда, по данным Telegram-канала Airclaim, вход стоил 300 «звёзд».Интерфейс приложения. Скриншот vc.ru9 ноября 2024 года приложение #Memhash прорекламировал в своём канале создатель бота Major, запущённого летом этого же года. К нему за первые дни подключились несколько миллионов пользователей. На 15 ноября количество ежемесячно активных составляет 33,8 млн человек.Полина ЛааксоСервисы6 июляВ Telegram «расходится» бот Major — за три дня к нему подключились более 4 млн пользователей Это приложение-рейтинг, в котором нужно «стать лучшим из лучших».#новости #telegram
Готовы рассказать про виральный мини-клип, который за неделю набрал более 200 просмотров.
Что-то паша все меньше отличим от любого крипто инфоциганы из инсты
На подходе платный канал и курс "как стать миллиардером" со скидкой 90% до конца дня.
скоро начнет ходить на подкасты к разным ноунеймам на ютубе
прогрев на США никто не отменял