Telegram выпустил обновление: мини-приложения получили полноэкранный режим

Также можно вывести иконку приложения на главный экран, делиться геопозицией и устанавливать статусы.Мини-приложения можно открывать на весь экран — в вертикальной или горизонтальной ориентации, сообщил мессенджер.Источник здесь и далее: TelegramТакже они могут получать информацию о движении устройства. Это позволит разработчикам добавлять уникальные элементы управления в игры или создавать иммерсивные проекты в виртуальной реальности. Автоматический поворот экрана можно заблокировать — чтобы избежать ненужных вращений.На главном экране устройства можно размещать иконки отдельных мини-приложений — чтобы открывать игры и сервисы в одно касание.Пользователи также могут делиться своим местоположением с мини-приложениями. По умолчанию доступ к нему отключён.Приложения теперь могут использовать накопленные «звёзды», чтобы отправлять подарки пользователям, — например, в качестве награды за достижения. Отображением подарков можно управлять в профиле.Пользователи с подпиской Premium могут устанавливать эмодзи-статусы через мини-приложения. Например, чтобы показать, что они играют или едут в такси.Мини-приложения могут интегрировать API из других сервисов, чтобы обновлять эмодзи-статус пользователя при прослушивании музыки или включении фильма. Если есть разрешение на доступ к геопозиции — статус будет обновляться в зависимости от того, дома пользователь или в офисе.Также есть возможность делиться медиафайлами из приложений.Или генерировать в мини-приложениях файлы и документы для скачивания — например, созданные нейросетью изображения.Для монетизации можно предлагать подписки на мини-приложения за «звёзды». Можно установить несколько тарифов для разных уровней доступа к контенту и функциям.Разработчики могут настроить экран загрузки мини-приложения при помощи @BotFather. Например, можно добавить собственный значок и выбрать цвета при отображении перед началом загрузки приложения.#новости #telegram
Замечаю, что люди старшего поколения стали неохотно пользоваться Телегой, она стала сложнее. Уже не просто приложение для сообщений, а отдельная большая собственная сеть с трудными настройками и возможностями, которые отпугивают старших людей Нет ?
где вы это замечаете и как? :—)
для старшего поколения существет вотсап
Вы не первый человек который это говорит. Но у меня возникает вопрос, если ты понимаешь что там темный лес- то зачем туда лезть? Основной то интерфейс остался. Да, появились «кружочки» сверху. Но опять же, не так критично, чтобы брать и переходить на другой месенжер.
Хотя у каждого своя психика) может для кого-то, повод перейти..
Всё так: все, без исключения, из круга общения (30+), относятся к Telegram скорее как к не самой удобной социальной сети, а не как к мессенджеру.
Просто из телеграма делают ВК :)
Что умеют, как говорится
Они просто глубоко в настройки и опции не лезут