Telegram за первую половину 2024 года получил $525 млн выручки и $335 млн прибыли — FT

В компании данные не комментировали.Мессенджер в октябре 2024 года сообщил инвесторам, что задержание Павла Дурова «не оказало существенного влияния» на работу Telegram — его поддерживает растущая стоимость принадлежащих ему криптоактивов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на попавшую к газете отчётность компании.За первую половину 2024 года их стоимость выросла до $1,3 млрд с $400 млн в конце 2023-го. Этот рост, а также средства от продажи Toncoin позволили создать «финансовый резерв». В первой половине 2024-го компания получила $353 млн на продаже криптоактивов, а после продала цифровую валюту на $348 млн.Также в отчётности Telegram упоминает, что «владеет значительным объёмом Тoncoin и подвержена изменениям её стоимости».Согласно отчётности, за шесть месяцев 2024-го выручка составила $525 млн, что на 190% больше, чем за такой же период 2023-го. Почти половина средств — $225 млн — пришлась на сделку с неназванной компанией. По её итогам Telegram получил «вознаграждение» в обмен на то, чтобы Toncoin стал эксклюзивным способом для покупки рекламы. Соглашение расторгли 1 октября 2024-го.Выручка от рекламы выросла в два раза год к году и составила $120 млн, выручка от подписки Premium выросла с $32 млн до $119 млн.Прибыль за полугодие составила $335 млн. Для сравнения — выручка за весь 2023 была $342 млн, а операционный убыток — $108 млн, писала газета. Как отмечает FT, Telegram «на пути к своей первой годовой прибыли».Павла Дурова задержали 24 августа 2024 года в Париже. 26 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у ареста основателя Telegram «нет политической подоплёки».Предпринимателя освободили 28 августа, назначив судебный надзор и предъявив предварительные обвинения, связанные в том числе с соучастием в распространении откровенных фото несовершеннолетних лиц, сбыте наркотиков и мошенничестве. Адвокат Дурова называет обвинения «абсурдными». Команда Telegram подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы.В парижской прокуратуре позже уточнили: на время судебного надзора Дуров должен жить во Франции по адресу, который определил судья. Все паспорта у него изъяли.Полина ЛааксоТелеграм27 авгNYT: «Павел Дуров — образцовый технооптимист с тягой потроллить власть в интернете» Издание порассуждало, как «русский Марк Цукерберг» оказался «персоной нон грата» во Франции.#новости #telegram
Будет с чего оплатить штраф по очередному Постановлению Таганского суда. Там правда в долларах не принимаю.
Приплёл, молодец
Там правда в долларах не принимаюШутишь что-ли? Доллары принимают везде.
"Почти половина средств — $225 млн — пришлась на сделку с неназванной компанией. По её итогам Telegram получил «вознаграждение» в обмен на то, чтобы Toncoin стал эксклюзивным способом для покупки рекламы. Соглашение расторгли 1 октября 2024-го"
Какая-то очень мутная история - какая-то контора дала Дурову 225 лямов баксов чтобы, считай, его же Тонкойн стал каким-то эксклюзивом на менее чем год. Волей-неволей начинаешь думать что даже не мутки какие-то у Дурова, а что кто-то и вполне возможно что не "частные лица" денежки ему дают...
"Выгода за счет криптоактивов" тоже не "все понятно-прозрачно"
Получили 225 миллионов долларов за сделку и уже расторгли её? Звучит как бизнес-план, а минусы будут?
какая-то странно маленькая разница между выручкой и прибылью. У телеграма сервера стали халявными?
Твой телефон - их сервер 😄