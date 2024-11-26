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Евгения Евсеева
Телеграм

Telegram за первую половину 2024 года получил $525 млн выручки и $335 млн прибыли — FT

В компании данные не комментировали.

  • Мессенджер в октябре 2024 года сообщил инвесторам, что задержание Павла Дурова «не оказало существенного влияния» на работу Telegram — его поддерживает растущая стоимость принадлежащих ему криптоактивов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на попавшую к газете отчётность компании.
  • За первую половину 2024 года их стоимость выросла до $1,3 млрд с $400 млн в конце 2023-го. Этот рост, а также средства от продажи Toncoin позволили создать «финансовый резерв». В первой половине 2024-го компания получила $353 млн на продаже криптоактивов, а после продала цифровую валюту на $348 млн.
  • Также в отчётности Telegram упоминает, что «владеет значительным объёмом Тoncoin и подвержена изменениям её стоимости».
  • Согласно отчётности, за шесть месяцев 2024-го выручка составила $525 млн, что на 190% больше, чем за такой же период 2023-го. Почти половина средств — $225 млн — пришлась на сделку с неназванной компанией. По её итогам Telegram получил «вознаграждение» в обмен на то, чтобы Toncoin стал эксклюзивным способом для покупки рекламы. Соглашение расторгли 1 октября 2024-го.
  • Выручка от рекламы выросла в два раза год к году и составила $120 млн, выручка от подписки Premium выросла с $32 млн до $119 млн.
  • Прибыль за полугодие составила $335 млн. Для сравнения — выручка за весь 2023 была $342 млн, а операционный убыток — $108 млн, писала газета. Как отмечает FT, Telegram «на пути к своей первой годовой прибыли».
  • Павла Дурова задержали 24 августа 2024 года в Париже. 26 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у ареста основателя Telegram «нет политической подоплёки».
  • Предпринимателя освободили 28 августа, назначив судебный надзор и предъявив предварительные обвинения, связанные в том числе с соучастием в распространении откровенных фото несовершеннолетних лиц, сбыте наркотиков и мошенничестве. Адвокат Дурова называет обвинения «абсурдными». Команда Telegram подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы.
  • В парижской прокуратуре позже уточнили: на время судебного надзора Дуров должен жить во Франции по адресу, который определил судья. Все паспорта у него изъяли.
Полина Лааксо
Телеграм
NYT: «Павел Дуров — образцовый технооптимист с тягой потроллить власть в интернете»

Издание порассуждало, как «русский Марк Цукерберг» оказался «персоной нон грата» во Франции.

NYT: «Павел Дуров — образцовый технооптимист с тягой потроллить власть в интернете»

#новости #telegram

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28 комментариев
Закономер

Будет с чего оплатить штраф по очередному Постановлению Таганского суда. Там правда в долларах не принимаю.

5
Ответить
abubas//

Приплёл, молодец

8
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new_comment

Там правда в долларах не принимаюШутишь что-ли? Доллары принимают везде.

2
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ilia

"Почти половина средств — $225 млн — пришлась на сделку с неназванной компанией. По её итогам Telegram получил «вознаграждение» в обмен на то, чтобы Toncoin стал эксклюзивным способом для покупки рекламы. Соглашение расторгли 1 октября 2024-го"

Какая-то очень мутная история - какая-то контора дала Дурову 225 лямов баксов чтобы, считай, его же Тонкойн стал каким-то эксклюзивом на менее чем год. Волей-неволей начинаешь думать что даже не мутки какие-то у Дурова, а что кто-то и вполне возможно что не "частные лица" денежки ему дают...

"Выгода за счет криптоактивов" тоже не "все понятно-прозрачно"

5
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Никита Лихачёв

Получили 225 миллионов долларов за сделку и уже расторгли её? Звучит как бизнес-план, а минусы будут?

3
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Дмитрий Зима

какая-то странно маленькая разница между выручкой и прибылью. У телеграма сервера стали халявными?

2
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Илья

Твой телефон - их сервер 😄

2
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