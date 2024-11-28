Дуров похвалил бот Major и рассказал, что тот привлёк 70 млн пользователей за пять месяцев

И призвал пожелать удачи создателям — на 28 ноября 2024 года запланирован листинг токена.Основатель мессенджера назвал бота «одной из его любимых историй успеха в экосистеме Telegram» и поделился цифрами: за пять месяцев Major набрал 70 млн пользователей и получил более $10 млн выручки.Дуров рассказал, что следил за создателем Major, 27-летним предпринимателем под ником Roxman, ещё до запуска бота и другого его проекта «Фабрика друзей».Он похвалил Major за скорость добавления функций, которые «кажутся естественными для Telegram», заявил, что Roxman передал ему 1% токенов $MAJOR, которые Дуров не собирается продавать в течение 10 лет, и напомнил про листинг токена на шести биржах 28 ноября 2024 года.Major — это запущенное в начале июля 2024 года приложение-рейтинг, в котором нужно «стать лучшим из лучших». Популярность в «игре» измеряется звёздочками, а поднять её можно с помощью внутренней валюты мессенджера — «звёзд», или Telegram Stars.Дуров не впервые делится успехами приложений в Telegram. Например, в ноябре 2024-го он рассказал о «виральном» мини-приложении, которое за десять дней работы выручило $500 тысяч. Предприниматель не называл сервис, но, вероятно, шла о боте #Memhash.Полина ЛааксоСервисы6 июляВ Telegram «расходится» бот Major — за три дня к нему подключились более 4 млн пользователей Это приложение-рейтинг, в котором нужно «стать лучшим из лучших».#новости #telegram
Стоп, чел просто создал приложение, которое это просто список, в котором авторы платят бабки чтобы оказаться повыше в списке? И такая херня привлекла 70 лямов пользователей? Это точно не серия «черного зеркала»?
И самый сок
поднимать рейтинг с помощью внутренней валюты мессенджера — «звёзд», или Telegram Stars.То есть Дуров похвалил сервис, который обеспечивает прибыль Телеграму
"Спасибо за бабло, молодец!"
Тщеславие в этом мире продается лучше всего.
Это же Дуров пздбол
✅ 1. Исправление человечества это очень плохая идея. Один австрийский художник пробовал и стало только хуже. Так что стремление нанести людям непоправимую пользу это лютый бред 💁♀️
✅ 2. Проект и должен быть максимально простым. Потому что себестоимость любого продукта - бесконечна. Юзерам плевать сколько вы там корячились 💁♀️
✅ 3. Это кажущаяся простота. Даже станцевать в ТикТоке и то надо уметь. Короче, простых бабок не бывает 💁♀️
PS. Это на VC в головах такая совчина, а прикиньте что на пикабу. Там даже не каменный век, там камни ещё не изобрели даже 😸
Это точно не серия «черного зеркала»?Имо просто ботов нагнали
А мне вот, как активному пользователю Телеграм, интересно: как эти 70 лямов пользователей узнали о существовании приложения? Как его вообще найти?