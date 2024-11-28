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Таня Боброва
Телеграм

Дуров похвалил бот Major и рассказал, что тот привлёк 70 млн пользователей за пять месяцев

И призвал пожелать удачи создателям — на 28 ноября 2024 года запланирован листинг токена.

  • Основатель мессенджера назвал бота «одной из его любимых историй успеха в экосистеме Telegram» и поделился цифрами: за пять месяцев Major набрал 70 млн пользователей и получил более $10 млн выручки.
  • Дуров рассказал, что следил за создателем Major, 27-летним предпринимателем под ником Roxman, ещё до запуска бота и другого его проекта «Фабрика друзей».
  • Он похвалил Major за скорость добавления функций, которые «кажутся естественными для Telegram», заявил, что Roxman передал ему 1% токенов $MAJOR, которые Дуров не собирается продавать в течение 10 лет, и напомнил про листинг токена на шести биржах 28 ноября 2024 года.
  • Major — это запущенное в начале июля 2024 года приложение-рейтинг, в котором нужно «стать лучшим из лучших». Популярность в «игре» измеряется звёздочками, а поднять её можно с помощью внутренней валюты мессенджера — «звёзд», или Telegram Stars.
  • Дуров не впервые делится успехами приложений в Telegram. Например, в ноябре 2024-го он рассказал о «виральном» мини-приложении, которое за десять дней работы выручило $500 тысяч. Предприниматель не называл сервис, но, вероятно, шла о боте #Memhash.
Полина Лааксо
Сервисы
В Telegram «расходится» бот Major — за три дня к нему подключились более 4 млн пользователей

Это приложение-рейтинг, в котором нужно «стать лучшим из лучших».

Скриншоты vc.ru

#новости #telegram

22
37 комментариев
Илья Бузыцков

Стоп, чел просто создал приложение, которое это просто список, в котором авторы платят бабки чтобы оказаться повыше в списке? И такая херня привлекла 70 лямов пользователей? Это точно не серия «черного зеркала»?

22
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Твердыня

И самый сок
поднимать рейтинг с помощью внутренней валюты мессенджера — «звёзд», или Telegram Stars.То есть Дуров похвалил сервис, который обеспечивает прибыль Телеграму
"Спасибо за бабло, молодец!"

20
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Лапти Паладина

Тщеславие в этом мире продается лучше всего.

7
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Vhabra

Это же Дуров пздбол

2
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Запопу Кусь

✅ 1. Исправление человечества это очень плохая идея. Один австрийский художник пробовал и стало только хуже. Так что стремление нанести людям непоправимую пользу это лютый бред 💁‍♀️

✅ 2. Проект и должен быть максимально простым. Потому что себестоимость любого продукта - бесконечна. Юзерам плевать сколько вы там корячились 💁‍♀️

✅ 3. Это кажущаяся простота. Даже станцевать в ТикТоке и то надо уметь. Короче, простых бабок не бывает 💁‍♀️

PS. Это на VC в головах такая совчина, а прикиньте что на пикабу. Там даже не каменный век, там камни ещё не изобрели даже 😸

1
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Илай Макс

Это точно не серия «черного зеркала»?Имо просто ботов нагнали

1
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777

А мне вот, как активному пользователю Телеграм, интересно: как эти 70 лямов пользователей узнали о существовании приложения? Как его вообще найти?

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