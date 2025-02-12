Telegram разрешил оставлять «звёздные» реакции от имени каналов и смотреть список похожих ботов

И обновил раздел с видео: теперь можно копировать ссылки на определённый момент и устанавливать обложки.Мессенджер добавил возможность отправлять ссылку на определённый момент в видео в чатах или на других платформах. При нажатии на неё ролик откроется в Telegram и начнётся с указанного момента.Чтобы поделиться ссылкой, нужно нажать на значок «Поделиться» в виде стрелки в видеоплеере. Затем — поставить галочку, чтобы получить ссылку на определённый момент ролика.Источник здесь и далее: TelegramПри просмотре видео плеер теперь запоминает, на чём остановилось воспроизведение.Ещё одно обновление — обложки для видеозаписей в каналах. Чтобы добавить её, нужно открыть ролик в редакторе, нажать на три точки в верхнем углу и выбрать пункт «Изменить обложку».С лета 2024 года пользователи могут оставлять платные реакции-звёздочки на публикации в каналах. Теперь ставить такие реакции можно от имени канала. Это позволит авторам продвигать свои каналы за счёт отображения в рейтинге лидеров, пояснил мессенджер.В профилях ботов теперь есть список похожих — по аналогии с похожими каналами.С декабря 2024 года в мессенджере можно искать стикеры и эмодзи с помощью ИИ, на старте было доступно более 40 тысяч изображений из официальных наборов от художников Telegram. Теперь результаты поиска включают «миллионы» стикеров и эмодзи, загруженных пользователями.#новости #telegram
Опять они пытаются продать никому не нужные гифки в виде звёздочек.
Мне тут в канале Код Дурова в комментах пытались доказать что эти гифки, звёздочки, нфт и всякие подарки очень нужная функция и все ими пользуются
То-то боты будут рады, своих найдут! 😂
Почему не пишите про то, что веб версия телеги замедляет видео и требует купить премиум, чтобы увеличить скорость загрузи видео?
Видимо, пребывание Дурова под французской шконкой не прошло бесследно. Бытие определило сознание.
Ну понятное дело что он захочет продвигать свой премиум, в целом мне кажется скоро вообще без премиума уже телега совсем плохо работать будет
Ну да а то там он в шоколаде, ебет свою наложницу и никто с него ничего состричь не хочет.
Кстати, да, верно. И в общем ощущение, что всё больший акцент будет со временем на платные функции. А то и за обычные функции станут оплату требовать. То есть, наконец всё превращается в истинный коммерческий продукт. :(🤨