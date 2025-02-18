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Полина Лааксо
Телеграм

Telegram начал тестировать возможность добавлять участников в уже начатые личные звонки между двумя пользователями

Пока звонки с тремя собеседниками и более можно запускать только в группах и каналах.

  • Соответствующая кнопка появилась в интерфейсе вызова в iOS-приложении версии 11.7.1, заметила редакция Telegram Info. Но сама функция пока не работает. Когда её запустят — неизвестно.
  • Кнопку "Conference [WIP]" можно включить через меню отладки для разработчиков и тестировщиков. Чтобы его открыть, нужно десять раз нажать на иконку «Настроек».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
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#новости #telegram

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