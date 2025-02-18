Telegram начал тестировать возможность добавлять участников в уже начатые личные звонки между двумя пользователями

Пока звонки с тремя собеседниками и более можно запускать только в группах и каналах.Соответствующая кнопка появилась в интерфейсе вызова в iOS-приложении версии 11.7.1, заметила редакция Telegram Info. Но сама функция пока не работает. Когда её запустят — неизвестно.Кнопку "Conference [WIP]" можно включить через меню отладки для разработчиков и тестировщиков. Чтобы его открыть, нужно десять раз нажать на иконку «Настроек».Скриншот vc.ruСкриншот vc.ruЗвонки в Telegram запустили в 2017 году — сначала на iOS и Android, а потом в десктопных версиях.Пользуетесь звонками Telegram?ДаНетНе пользуюсь Telegram — покажите результатыНет голосовАнонимный#новости #telegram