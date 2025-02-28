СМИ сообщили об обысках у команды бота для «пробива» данных «Глаз Бога» — создатель говорит, что «команды нет», а его не обыскивали

Telegram-бот не работает, но из-за внутренних «техизменений».О преследовании команды «Глаз Бога» рассказали источники «Медиазоны» и журналиста Андрея Захарова. Первая признана иноагентом, второго, помимо этого, объявили в розыск в 2024 году.По данным издания, обыски прошли в рамках уголовного дела по статье от 2024 года о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении информации с персональными данными и создании и «обеспечении функционирования ресурсов, предназначенных для её незаконных хранения и распространения».Создатель бота Евгений Антипов заявил, что «команды нет, есть исключительно [он] — и у него обысков не было». Представитель Антипова рассказал Захарову, что тот якобы в России. При этом сам Антипов заявил Telegram-каналу Baza, что в России супруга и ребёнок — сам он только планировал прилететь. Но «если реально будут обыски, не поедет, а то придумают что-то ещё».Что до статьи Уголовного кодекса, то проект ещё в 2024 году «отказался от работы с источниками, которые содержат или могли содержать утечки данных, найденные в каналах и на форумах, а также запретил поиск по детям в любых его проявлениях», отметил создатель.Источник фото: BBCВ 2021 году российский суд признал незаконной деятельность бота «Глаз Бога» из-за нарушения «права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».#новости