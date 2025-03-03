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Евгения Евсеева
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Создатель бота для «пробива» данных «Глаз Бога» рассказал, что сервис приостановил работу из-за обысков у поставщика данных

Сервис не работает с 28 февраля 2025 года — тогда СМИ сообщили об обысках у команды «Глаза Бога», но основатель бота это опровергал.

  • Разработчик Telegram-бота Евгений Антипов рассказал ТАСС, что обыски прошли у «определённых партнёров», каких — не назвал.
  • Провели их в рамках уголовного дела по статье от 2024 года о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении информации с персональными данными и создании и «обеспечении функционирования ресурсов, предназначенных для её незаконных хранения и распространения».
  • «Глаз Бога» не будет работать до тех пор, пока регуляторы не определят, что именно нарушили поставщики данных, сказал Антипов. Его юрист Сергей Каленик сообщил, что с 24 февраля 2025 года проект «столкнулся с трудностями в работе с поставщиками информации». У некоторых прошли обыски, другие изменили правила сотрудничества.
  • В 2021 году российский суд признал незаконной деятельность бота «Глаз Бога» из-за нарушения «права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».

#новости #глазбога

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