Telegram выпустил обновление с платными сообщениями и комментариями

Это поможет фильтровать входящие сообщения и избавиться от спама, считают в компании. Мессенджер добавил возможность сделать платной доставку сообщений от пользователей, которых нет в списке контактов. Купить возможность написать можно за «звёзды».Платными можно сделать и комментарии в группе. Кроме того, сообщения можно настраивать: добавить исключения для отдельных пользователей, выбрать сумму платежа или, например, вернуть «звёзды».Воспользоваться функцией смогут только владельцы подписки Premium. Личные сообщения можно настроить в разделе «Конфиденциальность» → «Сообщения», комментарии — в настройках группы.Источник здесь и далее: TelegramКогда пользователь пишет впервые — можно увидеть информацию о нём: его страну, общие группы, дату регистрации, когда последний раз обновлялось имя или фотография профиля, верифицирован ли аккаунт.«Звёздами» можно будет оплачивать подписку Premium. Также можно вывести полученную за личные сообщения валюту через платформу Fragment.В профиле теперь можно закрепить до шести подарков.Также появилась возможность транслировать видеозаписи на устройства с поддержкой Chromecast — только на Android.#новости