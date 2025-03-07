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Евгения Евсеева
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Telegram выпустил обновление с платными сообщениями и комментариями

Это поможет фильтровать входящие сообщения и избавиться от спама, считают в компании.

  • Мессенджер добавил возможность сделать платной доставку сообщений от пользователей, которых нет в списке контактов. Купить возможность написать можно за «звёзды».
  • Платными можно сделать и комментарии в группе. Кроме того, сообщения можно настраивать: добавить исключения для отдельных пользователей, выбрать сумму платежа или, например, вернуть «звёзды».
  • Воспользоваться функцией смогут только владельцы подписки Premium. Личные сообщения можно настроить в разделе «Конфиденциальность» → «Сообщения», комментарии — в настройках группы.
Источник здесь и далее: Telegram
  • Когда пользователь пишет впервые — можно увидеть информацию о нём: его страну, общие группы, дату регистрации, когда последний раз обновлялось имя или фотография профиля, верифицирован ли аккаунт.
  • «Звёздами» можно будет оплачивать подписку Premium. Также можно вывести полученную за личные сообщения валюту через платформу Fragment.
  • В профиле теперь можно закрепить до шести подарков.
  • Также появилась возможность транслировать видеозаписи на устройства с поддержкой Chromecast — только на Android.
Telegram выпустил обновление с платными сообщениями и комментариями

#новости

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